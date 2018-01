Noi con l’Italia, raggiunto l’accordo col centrodestra: nei 25 collegi dei centristi anche Michele Iorio

Dopo l’intesa siglata con la cosiddetta ‘quarta gamba’, che ieri ha diffuso un documento politico, minacciando una corsa in solitaria in caso di mancato accordo sulle soglie di rappresentanza. Entro domenica la presentazione dei simboli, dalla prossima settimana la scelta definitiva dei nomi

CAMPOBASSO. Elezioni Politiche, dopo le frizioni di ieri trovato l’accordo tra il centrodestra e la cosiddetta ‘quarta gamba’, Noi con l’Italia-Udc, di Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa. La richiesta dei due leader centristi di portare a casa 35 collegi uninominali è stata accolta parzialmente: saranno 25 i posti per i moderati, di cui 20 che potrebbero concretamente far eleggere deputati e senatori.

Tra i candidati anche il consigliere regionale ed ex governatore del Molise Michele Iorio, che aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle Politiche per un seggio in Parlamento. A questo punto per la coalizione di centrodestra.

Soltanto ieri Fitto e Cesa avevano diffuso un documento politico, nel quale avevano minacciato la possibilità di correre da soli, in caso di mancato accordo sulle soglie di rappresentanza. Oggi, dunque, l’intesa tra Noi con l’Italia, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con Salvini.

Un accordo che precede la presentazione dei simboli delle coalizioni pronte a sfidarsi il prossimo 4 marzo, prevista entro domenica. La prossima settimana la scelta definitiva dei nomi che dovranno essere comunicati al Ministero dell’Interno, per poi avviare concretamente la campagna elettorale nei singoli collegi.