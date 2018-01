Politiche: Iorio verso il Senato, tandem di ferro con De Matteis per la 'quarta gamba'

Nel centrosinistra per Palazzo Madama spunta il nome della Venittelli. Alla Camera corsa a due in Forza Italia tra Pietracupa e la Tartaglione per il collegio di Isernia, dove potrebbe candidarsi anche Di Sandro in quota Fdi

CAMPOBASSO-ISERNIA. Passi avanti, in Molise, nella composizione delle liste per le Politiche del 4 marzo. Secondo indiscrezioni, nel pomeriggio di oggi si sarebbe tenuta una riunione del centrodestra, in presenza anche dell’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello, dalla quale sarebbero discese precise indicazioni sui piazzamenti di alcuni big.

Se fino a pochi giorni fa la candidatura dell’ex governatore Michele Iorio sembrava certa nel collegio uninominale di Isernia per la Camera dei deputati, nelle ultime ore l’esponente di ‘Noi con l’Italia’ - la lista nata dall’intesa tra Raffaele Fitto, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa che fungerà da ‘quarta gamba’ del centrodestra nazionale – pare essere diventato il nome di punta per il collegio maggioritario al Senato della Repubblica, unico per tutta la regione, con l’ipotesi di un ‘duello’ con Mario Pietracupa che tramonta sul nascere.

Nel listino proporzionale collegato, invece, dovrebbero essere della partita l’ex presidente della Provincia di Campobasso Rosario De Matteis, sempre in quota quarta gamba in un tandem con Iorio che promette di fare incetta di consensi, e il presidente nazionale della Cassa Forense Nunzio Luciano per Forza Italia. Da definire, invece, i nomi della Lega (con il coordinatore regionale Luigi Mazzuto che resta il nome più papabile) e di Fratelli d’Italia, che potrebbe puntare su Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni e portavoce provinciale di Campobasso. Filoteo Di Sandro, invece, vista la presenza degli altri big in campo sul proporzionale, potrebbe guardare con interesse alla Camera (uninominale Isernia).

A contendere l’elezione a Iorio, per il centrosinistra, a sorpresa spunterebbe la deputata uscente del Pd Laura Venittelli, che potrebbe virare su Palazzo Madama se Renzi confermerà di voler ‘buttare a mare’ Tonino Di Pietro, per giocarsi le sue carte come candidata di riferimento del basso Molise, lei che è termolese doc. Gli altri papabili candidati, infatti, al momento sembrano essere tutti espressione dell’Isernino o del Campobassano, con l’area costiera che potrebbe dunque fare quadrato sul suo nome per consentire alla ‘pasionaria’ Dem di puntare decisa al doppio mandato. Cinque Stelle permettendo, visti i rumors che li danno in crescita esponenziale, in basso Molise.

Diverso il discorso per la Camera dei Deputati, dove in particolare per l’uninominale di Isernia è ancora nebbia fitta: Patriciello non demorderebbe dal suo progetto di candidatura in quota Fi per il cognato Mario Pietracupa, presidente della Fondazione Neuromed. Ma quel posto, stando ai voleri dei vertici nazionali, toccherebbe invece alla coordinatrice azzurra Annaelsa Tartaglione, che tuttavia – in caso di stallo - potrebbe essere dirottata in un collegio sicuro al proporzionale fuori dei confini regionali.

Se ‘Laura la rossa’ pensasse davvero al Senato, a quel punto per la segretaria Pd Micaela Fanelli tornerebbe in auge l’idea di una candidatura alla Camera dei deputati, magari in tandem con il celebre giornalista Rai Domenico Iannacone sul collegio di Campobasso (lui all’uninominale, lei al proporzionale). Una sfida tutta in salita, stando ai sondaggi, che vedrebbero i due seggi del maggioritario finire uno al centrodestra (Isernia) e uno ai Cinque Stelle (Campobasso), con Antonio Federico grande favorito nelle Parlamentarie di cui si conosceranno i risultati domani.

