Ordine degli Ingegneri di Isernia, Canè fa chiarezza: “Nessuna bufera

Il presidente interviene sulla vicenda che lo vede protagonista dopo il ricorso di alcuni iscritti sulla sua ineleggibilità dovuta al superamento il numero di mandati consentiti

ISERNIA. Ordine degli Ingegneri di Isernia, sul caso scoppiato all’indomani del ricorso di alcuni iscritti in merito alla procedura che ha portato al rinnovo del direttivo, interviene il presidente del direttivo Giovanni Paolo Canè, che ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza su quanto sta accadendo. “Non c’è alcuna bufera in corso all’Ordine degli ingegneri di Isernia, tantomeno all’orizzonte” ha affermato ripercorrendo la vicenda, cominciata con il rinnovo delle cariche del luglio scorso, che lo hanno indicato nuovamente al vertice del direttivo.

Contro la sua elezione, è noto, è stato proposto un reclamo alla direzione nazionale a cui è seguito l’intervento diretto del Consiglio nazionale degli Ingegneri.

“Quattro iscritti – spiega Canè -, non convinti della regolarità delle operazioni, hanno chiesto la sospensiva della procedura elettorale e di insediamento del nuovo Consiglio e il successivo annullamento delle elezioni con nuova indizione. Il CNI ha accolto solamente la parte relativa alla mia ineleggibilità per aver superato il numero di mandati consentiti. Ad oggi non è stato proposto ricorso avverso tale decisione da parte dei quattro, mentre io ho proposto appello presso la suprema Corte di Cassazione, avverso la dichiarazione di propria ineleggibilità”.

Il ricorso contro la decisione del CNI quindi, ad avviso del presidente Canè assicura la piena operatività dell’organismo. “L’Ordine degli ingegneri esce assolutamente vittorioso da tale vicenda – afferma ancora nella nota –. Tutte le operazioni svolte e le decisioni prese sono state sempre tempestivamente comunicate a ministero, CNI e Procura della Repubblica, nella assoluta massima trasparenza.