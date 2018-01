Riforma Consorzi di Bonifica, Totaro: “Una beffa per il settore agricolo”

Il Consigliere regionale di Mdp critica aspramente la legge approvata in Consiglio “a colpi di maggioranza”

CAMPOBASSO. Ridda di polemiche in merito all’approvazione, in Consiglio regionale, della riforma dei Consorzi di Bonifica. Tra i detrattori il consigliere di Mdp Francesco Totaro che senza mezzi termini tuona: “A colpi di maggioranza passa la riforma beffa che non offre nessuna garanzia ai consorziati”.

E spiega: “Leggendo il testo normativo approvato si capisce a chiare lettere che, completata la ricognizione della massa debitoria pregressa degli Enti di Bonifica commissariati, la stessa resterà in carico ai Consorzi, limitandosi infatti la Regione a poter istituire un fondo straordinario che funzioni come garanzia per consentire agli Enti di Bonifica molisani di accedere a finanziamenti bancari, per il ripianamento dei debiti pregressi dei consorzi di bonifica. E’ evidente – ancora Totaro - che il prossimo passo potrebbe quindi essere quello di richiedere ai consorziati il pagamento delle quote capitale e quote interesse delle rate dei mutui che il nuovo Consorzio di Bonifica del Basso Molise dovrà stipulare per estinguere i debiti dei Consorzi soppressi, accumulati principalmente per i mancati trasferimenti regionali ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 42, in considerazione del fatto che nessuna risorsa pubblica è stata stanziata con la legge approvata a sostegno dei Consorzi di Bonifica. Con queste premesse e rilevando tali grosse criticità nel testo approvato, come più volte fatto notare alla Giunta Regionale, il nuovo Ente – conclude in consigliere - si troverà sin da subito a scontrarsi con le stesse problematiche che hanno determinato il tracollo dei due Consorzi di Bonifica di Larino e Termoli soppressi, ossia gli elevati costi energetici per il pompaggio dell’acqua e l’elevato costo della risorsa idrica”.