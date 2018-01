Transazioni milionarie a Neuromed e Cattolica, domani l’udienza al Tar

Per discutere il ricorso del Codacons, presentato dagli avvocati Massimo Romano e Giuseppe Ruta. All’udienza assisterà anche una delegazione del Forum per la sanità pubblica di qualità in Molise

CAMPOBASSO. Sanità, udienza pubblica, domani al Tar Molise, per la discussione dei ricorsi proposti dal Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Massimo Romano, nei confronti della Regione Molise e del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario. Il ricorso riguarda l'impugnazione dei pagamenti per 86 milioni in favore di Università Cattolica, Fondazione Giovanni Paolo II e Neuromed, per prestazioni risalenti, in tale ultimo caso, al 1993.

Il Codacons ha proposto ricorso finalizzato ad annullare i provvedimenti, “rilevando che dalla lettura degli atti sarebbero stati omessi elementi necessari a comprendere la natura dei presunti crediti corrisposti, nonché la loro effettiva spettanza”. “E’ sintomatico – hanno dichiarato per il Codacons gli avvocati Ruta e Romano - che mentre la sanità pubblica subisce tagli indiscriminati di reparti e perfino di strutture ospedaliere motivate con la ‘scarsità di risorse finanziarie’, la Regione riconosca importi per decine di milioni di euro in favore di due soli operatori privati, senza nemmeno allegare e rendere pubblici i necessari pareri tecnici che hanno indotto il commissario a pagare, per prestazioni risalenti addirittura a più di venti anni fa”.

Domani è prevista la discussione e, nei prossimi giorni, la decisione del Tar Molise. All’udienza presiederà anche una delegazione del Forum per la sanità pubblica di qualità in Molise, che auspica che a fare piena luce sulla vicenda sia il Tribunale amministrativo regionale, “nell’interesse di tutti i cittadini, che ogni giorno vedono sempre più a rischio i livelli essenziali di assistenza”.