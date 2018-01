Politiche, il giornalista Pietro Eremito candidato con Casapound

Sul collegio uninominale di Campobasso. Per anni redattore de Il Tempo e di Telemolise, Eremita è stato anche consigliere nazionale dell’Odg Molise

CAMPOBASSO. Il giornalista molisano Pietro Eremita candidato alle Politiche con Casapound, il movimento di estrema destra. Originario di Bonefro, ma da tempo residente a Termoli, 65 anni, Eremita correrà per la Camera dei deputati, sul collegio uninominale di Campobasso. Per anni redattore del quotidiano Il Tempo e dell'emittente televisiva Telemolise, Eremita è stato anche consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti del Molise. Ora la sua decisione di impegnarsi in politica, con la candidatura per Montecitorio.