Noi per Salvini a Bojano, Romagnuolo: “Chiediamo più attenzione al territorio”

BOJANO. Iniziativa di Noi per Salvini, domenica 28 gennaio a Bojano. Dalle 10 alle 13 ci sarà un gazebo della Lega in piazza Roma.

“Torneremo a Bojano – annuncia Aida Romagnuolo, candidato governatore del partito - per confermare la presenza della Lega in una delle aeree della nostra Regione dove maggiore dovrà essere, secondo il nostro modesto punto di vista, l'attenzione di un partito come il nostro che basa la sua azione politica sul e nel territorio. Per noi di Salvini, Bojano, cuore pulsante del Molise, rappresenta una grande scommessa, rappresenta la riscossa di un bacino di utenza da troppi anni dimenticata dall’attenzione che la politica doveva riversare in interventi mirati alla sua crescita”.

“A Bojano - ha proseguito Romagnuolo - vogliamo creare una nostra roccaforte, vogliamo rendere Bojano il centro della nostra attenzione dove la Lega di Salvini, sposa in pieno i bisogni dei cittadini e risolva i problemi della gente, principio questo alla quale la Lega non si sottrarrà. Il nostro interesse per Bojano - ha concluso - è quello di creare una classe politica locale che sappia contrastare l'egemonia di chi da anni gestisce a proprio piacimento il territorio, un territorio che non merita di essere ulteriormente mortificato e dimenticato, ma che miri a risolvere come primo punto, il problema del lavoro e della disoccupazione che a dire la verità a Bojano, è a livelli molto preoccupante”.