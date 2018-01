Ex cantonieri, Izzo e Di Clemente dalla parte dei lavoratori contro le polemiche

Non accettano nessuna interferenza da parte di quanti non si sarebbero “mai interessati alla vertenza”. Una replica alle dichiarazioni del consigliere comunale pentro Antonelli. Intanto, Feliciantonio Di Schiavi formula alla Provincia una richiesta di accesso agli atti

ISERNIA. L’interessamento da più parti alla vertenza degli ex cantonieri della Provincia di Isernia determina la reazione piccata di quanti, da tempo, sostengono la battaglia di questi precari per la stabilizzazione. Ed ecco che dopo le dichiarazioni del consigliere comunale pentro Mario Antonelli, critico verso i vertici provinciali e regionali, ‘rei’ – a suo avviso – di occuparsi della vertenza solo ai fini elettorali, intervengono il portavoce del Comitato ‘ex operai cantonieri Osvaldo Pallotta’ Emilio Izzo, il coordinatore del Pcl Molise Tiziano Di Clemente e il coordinatore del sindacato Csa Feliciantonio Di Schiavi, da anni impegnati sul caso.

Nell’ordine, Izzo rivendica i diritti dei lavoratori, aldilà delle eventuali strumentalizzazioni. “Sarà campagna elettorale? – tuona – E Chi lo nega! Ma certo non permettiamo che a dirlo siano quelli che fino ad oggi non hanno mosso un dito”. E ripercorre brevemente le principali risultanze del tavolo del 19 gennaio scorso in Regione. “Intorno alla metà di febbraio, - spiega - saremo riconvocati per conoscere i risultati dell’incontro che Frattura chiederà ai vertici ANAS e dal quale appurerà sulle eventuali possibilità di assunzione presso l’ente a controllo ministeriale; a fine febbraio il consiglio provinciale di Isernia dovrà approvare il nuovo bilancio e da lì ripartire per conoscere l’esatta disponibilità economica ed assunzionale ai fini delle stabilizzazioni; ad oggi, secondo la legge Madia, calcoli e finanze (da riconsiderare ed affinare tenendo in considerazione alcune nostre posizioni) e secondo quanto stabilito al tavolo, entro marzo dovrebbero essere stabilizzate dalle sette alle nove unità a tempo parziale, numero corrispondente a circa ¼ degli ex lavoratori; sempre entro febbraio, i presidenti Coia e Frattura, si sentiranno per approntare un progetto con copertura regionale, per accompagnare la rimanente parte dei lavoratori, annualmente e fino alla loro stabilizzazione, nel triennio da qui a venire”.

Di Clemente, invece, definisce “sterili le polemiche”, ribadendo come la vertenza sia stata mantenuta in vita “solo grazie alla lotta continua e alla tenacia del ‘Comitato ex operai cantonieri Osvaldo Pallotta’, a parte il sostegno come Pcl Molise nei limiti delle modestissime forze, nel disinteresse diffuso tra Comuni e consiglieri provinciali che pure dovevano avere a cuore la viabilità e il piano neve”. E ammette che “è pur vero che le vie di soluzione immediata su cui si sta muovendo adesso la Regione si sono aperte solo ora a seguito di ultime novelle normative”.

Infine, Di Schiavi, alla luce del prossimo summit del 15 febbraio, formula una richiesta di accesso agli atti alla Provincia di Isernia “al fine di esercitare le proprie prerogative in merito all’iter di trattativa in corso, finalizzato alla stabilizzazione dei 33 ex operai cantonieri part time”. Questi chiede di conoscere l’ammontare complessivo delle risorse impegnate per il lavoro flessibile nel triennio 2015-2017, l’ammontare delle spese per il personale previste nel triennio 2018-2020 e l’attuale dotazione organica. Il tutto “ad ogni buon fine collaborativo”.