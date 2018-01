Regionali, esercito di candidati al Comune di Isernia. E il nome del sindaco mette tutti d'accordo

Pagina 1 di 2

In tanti pronti a scendere in campo in quota centrodestra. A fare la parte del leone i membri della giunta, eccezion fatta per Di Perna che rinuncia a Palazzo D'Aimmo. Tutti i nomi, con d'Apollonio unico in grado di fare sintesi nell'intero Consiglio civico

ISERNIA. Ore febbrili quelle che precedono la chiusura delle liste in vista delle elezioni Politiche del 4 marzo prossimo. Entro lunedì, 29 gennaio, bisogna definire i nomi e, da quel momento, molto si saprà sugli scenari delle successive Regionali.

C’è fermento in Molise, in particolare a Isernia, dove l’amministrazione comunale pare giocherà un ruolo fondamentale nella partita del centrodestra. Non tutti, ma molti sono in odore di candidatura, con i membri della Giunta decisamente in pole position per uno scranno a palazzo D’Aimmo.

Se la partecipazione alla competizione elettorale dell’assessore alla Cultura Eugenio Kniahynicki in quota Fratelli d’Italia sembra essere ad un passo dall’ufficialità, diverso discorso vale per i membri dell’esecutivo di estrazione ioriania. Come l’attivissimo e ambizioso Domenico Chiacchiari e la silenziosa ma determinata Emanuela Guglielmi, cui è giunta la richiesta di rendersi disponibili ad una eventuale candidatura - con una lista civica o partitica, è ancora presto per dirlo - a sostegno dell’ex governatore Michele Iorio, qualora decidesse di confermare la propria discesa in campo per la corsa al vertice della Regione, nonostante la recentissima condanna a sei mesi per abuso d’ufficio per l’affaire Zuccherificio del Molise. Circostanza, questa, che in caso di elezione a presidente o consigliere ne decreterebbe la sospensione dal ruolo ricoperto per effetto della legge Severino. In quota Iorio, anche se non eletta a palazzo San Francesco tra le file di 'Insieme per il Molise', anche l’assessora allo Sport Antonella Matticoli, che sarebbe già stata contattata nei mesi scorsi per tastarne il polso. Tre figure, le loro, nel segno del rinnovamento e della freschezza - sono infatti tutti alla prima esperienza, in caso di candidatura - e, perché no, anche della bella presenza, che non guasta.

Pronto a correre in una lista collegata ad Aldo Patriciello, che si tratti di Rialzati Molise oppure del nascente Orgoglio Molise, il vicesindaco Cesare Pietrangelo, fedelissimo dell'eurodeputato e notoriamente 'campione del consenso'. Mentre resterà fermo, per sua stessa ammissione, l’assessore alle Politiche sociali Pietro Paolo Di Perna, magari intenzionato a lasciare posto al suocero, l'ex assessore e vicesindaco, Tonino Scuncio, che potrebbe riproporsi mettendo in campo tutta la sua esperienza. Disposta a scendere in campo, infine, sarebbe anche l'assessora all'Istruzione Sonia De Toma, forte delle sue capacità di mediazione e sintesi.

Passando, invece, ai consiglieri il quadro è altrettanto variegato, ma comunque ricco. Tra i componenti della lista ‘Isernia in Comune’ si fa insistentemente il nome del consigliere Nicola Moscato - che in caso di unità del centrodestra potrebbe fare l'importante passo sfruttando la sua propensione a comunicare con i cittadini - e, più di qualcuno, alla luce del recente attivismo per il caso degli ex cantonieri, starebbe perorando finanche la causa di Mario Antonelli, che però non sembrerebbe interessato più di tanto.