Politiche, Giovanni Di Stasi candidato del Pd al Senato

Il nome dell’ex presidente della Regione trapelato pochi minuti prima dell’inizio della direzione nazionale del partito, convocata per le 22.30. Il segretario regionale Micaela Fanelli potrebbe invece correre per la Camera

CAMPOBASSO. Elezioni Politiche, nel totocandidature spunta il nome di Giovanni Di Stasi. L’ex presidente della Regione dovrebbe essere il candidato del Pd al Senato sul maggioritario. Un’indiscrezione dell’ultima ora, arrivata proprio mentre sta per iniziare la direzionale nazionale del partito, convocata in prima battuta per questa mattina alle 11 e rinviata più volte nel corso della giornata. Fino a essere spostata a questa sera alle 22.30.

Una figura, quella di Di Giovanni Stasi, che ha messo tutti d’accordo. In un primo momento si era parlato di ‘tandem’ col giornalista Domenico Iannacone, che com’è noto ha rifiutato l’incarico, per impegni alla Rai e per le divisioni emerse all’interno del partito. Con Di Stasi al Senato il segretario regionale Micaela Fanelli potrebbe invece puntare sulla Camera. L’ufficialità arriverà tuttavia solo tra qualche ora. Al termine del summit romano. E alla vigilia della presentazione delle liste.