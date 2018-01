Politiche, il Pd ‘scarica’ di Pietro. Verso una candidatura autonoma alle Regionali

La decisione presa da Matteo Renzi in persona. Dura la reazione del figlio dell’ex pm di ‘Mani pulite’, che pone dubbi sul sostegno a Frattura



CAMPOBASSO. Elezioni Politiche, il Pd scarica Antonio Di Pietro. Era nell’aria, ma con la definizione delle candidature fatta nella riunione delle direzione nazionale dem è ora ufficiale: l’ex pm di ‘Mani pulite’ non sarà candidato con il Partito Democratico. Né in Molise, né in altre regioni italiane.

Del resto Matteo Renzi lo aveva detto: “Finché sarò io il segretario del Pd il giustizialismo alla Di Pietro non avrà mai una casa nel partito dei riformisti”. Detto fatto. Nell'elenco dei nomi scritto questa notte Di Pietro non c’è. Il suo sogno di spendersi in prima persona per il suo Molise naufragato. Così come il suo desiderio di far ritrovare la pace nel centrosinistra, tra il Pd e i “fratelli coltelli” di Mdp-Liberi e Uguali. Ci aveva provato pure a livello regionale, quando si era ipotizzata una sua candidatura in regione coi bersaniani.

Immediata la reazione del figlio Cristiano Di Pietro. “E’ un giustizialista – ha scritto il consigliere regionale sulla sua pagina Facebook, riferendosi alle parole di Renzi - Non lo candidiamo”. Quindi la chiusa. “Difficile restare alleato con chi non ti vuole”. Che lascia intendere una spaccatura non da poco, con ripercussioni sulle prossime elezioni Regionali. E un suo possibile abbandono dell’alleanza che sostiene la ricandidatura di Paolo di Laura Frattura.

Un ‘rospo’ che, più di Cristiano, Antonio Di Pietro non sembra intenzionato ad ingoiare. E che apre uno scenario già ipotizzato nei giorni scorsi. La candidatura autonoma di ‘Tonino’ alle Regionali del 22 aprile. Contro il governatore uscente Paolo di Laura Frattura e con una sua lista. Che starebbe già mettendo in piedi. L’obiettivo è sempre quello. Impegnarsi per il Molise. In Regione. Visto che a Roma non hanno voluto credere in lui.

C.S.