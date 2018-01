Politiche, Liberi e Uguali schiera la squadra per il Parlamento

Tra i candidati in Molise Danilo Leva e il rettore dell’Unimol Palmieri. In campo anche Michele Durante, Nicola Palombo, Giusy Occhionero e Oreste Campopiano

CAMPOBASSO. Elezioni politiche: anche Liberi e Uguali schiera la sua squadra in vista dell’appuntamento del prossimo 4 marzo. Nessuna sorpresa, in Molise, rispetto alle disponibilità date qualche settimana fa.

Così come annunciato, scenderà in campo il rettore dell’Unimol Gianmaria Palmieri, candidato al Senato (sul proporzionale), mentre nel collegio maggioritario ci sarà il presidente del Consiglio comunale di Campobasso Michele Durante.

Danilo Leva, deputato Mdp, sarà candidato nel maggioritario alla Camera nel collegio di Isernia e in Abruzzo. Sul collegio proporzionale Liberi e Uguali scenderanno invece in campo Nicola Palombo e Giusy Occhionero. L’avvocato Oreste Campopiano infine sarà in corsa sull’uninominale di Campobasso-Termoli.