Politiche, presentate le liste. La carica degli aspiranti parlamentari

Nella giornata di oggi depositati gli elenchi dei candidati alla Camera e al Senato. Oltre che in Molise, il coordinatore regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione in corsa anche in Puglia, capolista al plurinominale. Tra conferme e sorprese dell’ultim'ora comincia a tutti gli effetti la campagna elettorale. Al voto il 4 marzo, poi il 22 aprile toccherà alle Regionali

CAMPOBASSO. Elezioni Politiche, comincia la corsa degli aspiranti deputati e senatori verso il Parlamento. Nella giornata di oggi sono state depositate la maggior parte delle liste (solo cinque quelle consegnate ieri), presso la cancelleria della Corte d’Appello di Campobasso, con scadenza alle 20.

Malgrado i nomi fossero stati ufficializzati già nella giornata di sabato, il Pd ha presentato i suoi elenchi solo nel pomeriggio di oggi. Enrico Colavita e Laura Venittelli candidati al Senato, rispettivamente al maggioritario e al proporzionale, Vittorino Facciolla e Maria Teresa D’Achille alla Camera, Micaela Fanelli e Carlo Veneziale sul proporzionale per Montecitorio.

“Il Molise che volta pagina – il commento del segretario dem Micaela Fanelli - dopo essere riuscito a superare gli anni bui della crisi e che si proietta verso un futuro più giusto, equo, solidale, competitivo”.

Collegata al Pd la lista Civica Popolare, promossa a livello nazionale dal ministro Beatrice Lorenzin e presentata in Molise dall’assessore regionale Pierpaolo Nagni. Candidati al proporzionale della Camera l’assessore comunale Salvatore Colagiovanni e Giovanna Palermo Di Meo, con l’ex senatore Alfredo D’Ambrosio al Senato sul proporzionale. Con Insieme, sempre collegata ai dem, invece correrà l’esponente socialista Ernesto La Vecchia.

Depositata anche la lista di Liberi e Uguali, che sull’uninominale della Camera ha indicato il deputato uscente Danilo Leva (candidato a Isernia e in Abruzzo) e Oreste Campopiano (Campobasso), con Nicola Palombo e Giusy Occhionero sul proporzionale. Per il Senato il presidente del Consiglio comunale di Palazzo San Giorgio Michele Durante (uninominale) e il rettore dell’Unimol Gianmaria Palmieri (proporzionale).

Per quanto riguarda il centrodestra la casella dell’uninominale per la Camera, sul collegio di Campobasso, è stata affidata all’esponente della Lega Aida Romagnuolo, mentre il presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa, di Forza Italia, corre sul collegio di Isernia. Sul proporzionale candidati la coordinatrice regionale azzurra Annaelsa Tartaglione (presente anche in Puglia, capolista al plurinominale del collegio Andria-San Severo-Cerignola-Foggia) e il consigliere regionale Nicola Cavaliere. Al Senato Michele Iorio sull’uninominale (Noi per l’Italia) , Nunzio Luciano sul proporzionale e l'ex presidente della Provincia di Isernia Luigi Mazzuto (Lega).

Collegato alla stessa lista anche Fratelli d’Italia, che ha presentato Francesco Baccari e Giuseppina Rutigliano (proporzionale Camera) e Maria Domenica D’Alessandro (proporzionale Senato). Noi con l’Italia, sempre al proporzionale, ha indicato anche il segretario regionale dell’Udc Teresio Di Pietro e il consigliere comunale di Campobasso Marialaura Cancellario, con Antonio D’Aimmo al Senato.

La sorpresa dell’ultima ora è arrivata con il M5s, che ha indicato sull’uninominale al Senato l'ormai ex direttore sanitario del ‘Cardarelli’ Luigi Di Marzio, dai rumors voluto direttamente da Luigi Di Maio, mentre il candidato del proporzionale per Palazzo Madama è Fabrizio Ortis. Alla Camera sull’uninominale di Campobasso c’è il consigliere regionale uscente Antonio Federico, a Isernia Rosa Alba Testamento.

Per quanto riguarda le altre formazioni il Partito Repubblicano Italiano-Ala ha indicato alla Camera Luigi Fristachi e Paola Belardinelli col plurinominale, Luca Faini Bartolini e Germano Gabanini all’uninominale, mentre al Senato ci saranno Luisa Bardini e Giulio Gherardo Starnini al plurinominale e Renato Lelli all’uninominale.

Casapound, risolti i problemi coi certificati, lancerà all’uninominale a Campobasso per la Camera il giornalista Pietro Eremita, a Isernia Agostino Di Giacomo. Quindi al proporzionale alla Camera Claudia Pagliariccio e Agostino Di Giacomo, all’uninominale per il Senato Enzo Lalli, al proporzionale per il Senato Pierfrancesco Di Salvo. Potere al Popolo punta sull’ex consigliere regionale Italo Di Sabato, candidato alla Camera al proporzionale, insieme a Candida Stellato. All’uninominale a Campobasso per la Camera invece ci sarà Luigi Vitulli, a Isernia Rossella Griselli, mentre al Senato all’uninominale Paolo Marinucci e al proporzionale Cinzia Di Pentima.