Molisani in corsa con Salvini al Parlamento, Mazzuto: “Premiati 4 anni di sacrifici”

Il coordinatore regionale soddisfatto per la sua candidatura e quella di Aida Romagnuolo: “Altri hanno avuto paura del confronto, noi no”



CAMPOBASSO. “Altri hanno avuto paura di confrontarsi, noi no”. Così il coordinatore regionale della ‘Lega-Salvini Premier’ Luigi Mazzuto, che all’indomani della presentazione delle liste esprime orgoglio e soddisfazione per le candidature in Parlamento. Insieme a lui, è noto, sarà in corsa anche Aida Romagnuolo.

“Dopo quattro anni di sacrifici , banchetti in piazza, migliaia di chilometri percorsi per sostenere Matteo Salvini -, vedersi riconosciuto tanto lavoro oggi con la candidatura sull'uninominale di una nostra rappresentante, Aida Romagnuolo, mi riempie d'orgoglio soprattutto.

Lo spirito di servizio e l'attaccamento alla causa, con la mia presenza sul proporzionale regionale al Senato in qualità di coordinatore regionale, sono alla base di quella politica che mira alla concretezza, per rilanciare anche il Molise per i molisani.

Il 4 marzo tocca a noi, si proprio a noi molisani, dare voce e forza alle nostre idee ed al programma presentato dalla Lega-Salvini Premier, un voto per tutti noi e per gli italiani prima di tutto”.