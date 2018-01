I prodotti di qualità del Molise alle più grandi fiere internazionali

Da Vinitaly a Verona, al Cibus di Parma, passando per Parigi, Dusseldorf e Bruxelles. Spese a carico della Regione per il 70%

CAMPOBASSO. Il Molise presente con i suoi prodotti d’eccellenza alle più grandi fiere nazionali e internazionali del settore enogastronomico, dal Vinitaly di Verona, al Cibus di Parma, al Sial di Parigi. Con la possibilità di essere presente anche al Prowein di Dusseldorf e a due eventi promozionali a Bruxelles.

Eventi promozionali voluti dalla Regione Molise e dall’Arsap, che hanno individuato anche una serie di prodotti tipici: l’olio extravergine del Molise, il caciocavallo silano, i salamini italiani alla cacciatora, i vini Doc, Docg e Igt dell’intera regione, le produzioni da agricoltura biologica. Tutti prodotti in regime di qualità.

“Per il secondo anno consecutivo – ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole Vittorino Facciolla – abbiamo attivato le risorse del Psr Molise per finanziare importanti azioni di promozione delle imprese molisane che producono in regime di qualità. Gli eventi programmati daranno un eccezionale risalto al nostro territorio, sia a livello nazionale che internazionale. E rappresenteranno una vetrina di rilievo per le imprese, che avranno la possibilità di confrontarsi con operatori provenienti da tutto il mondo e di conquistare ampie fette di mercato”.

La dotazione finanziaria dell’intero progetto è di 600mila euro, di cui il 70% a carico dell’Arsap e il 30% a carico delle imprese partecipanti. Tutte le informazioni sono contenute sull’avviso pubblicato sui siti www.arsap.it e della Regione Molise www.regione.molise.it e del Psr Molise, psr.regione.molise.it.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 12 febbraio.