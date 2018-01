Pil e Colavita, bordate tra Leva e Frattura

Il deputato molisano, esponente di Leu, critica le scelte del governo regionale per lo sviluppo e nelle candidature: “Il Pd ha cambiato volto”. Ma il governatore replica piccato e difende l’ex vertice di Assindustria: “E’ di sinistra”

CAMPOBASSO. Neanche il tempo di iniziare, che la campagna elettorale in Molise, in vista delle Politiche del 4 marzo, già fa registrare le prime schermaglie a distanza. A lanciare la provocazione è il deputato Danilo Leva che, in occasione della presentazione della lista di Liberi e Uguali, ha attribuito le responsabilità del crollo del Pil in Molise all’azione di governo locale targata Pd e Forza Italia. Ed ha accusato il Partito Democratico di aver sostanzialmente cambiato volto, come già detto dal leader nazionale di riferimento Pietro Grasso: “Da partito del lavoro – ha affermato - è passato ad essere quello degli industriali''. Ad avvalorare la sua tesi, dunque, la candidatura al senato di Enrico Colavita.

Non ha tardato ad arrivare la replica piccata – all’Ansa – del Presidente della Regione Paolo Frattura. In riferimento al Pil il governatore ha risposto: “Veda piuttosto quanto è aumentato dal 2013 ad oggi, studi insomma. Perché quello che dico io sta nelle relazioni dell'Istat, dello Svimez, di Unioncamere, di Bankitalia: le legga così si farà una idea del reale”. Per quanto concerne, invece, la scelta di candidare Colavita, Frattura ha aggiunto: “Leva potrà chiedere ai dipendenti cosa pensano di lui. Non ricordo una sola vertenza di lavoratori e clienti. Ce ne fossero imprenditori come lui che fanno del bene e portano il prestigio molisano nel mondo. E poi – ha chiuso il governatore - segnalo che quando Berlusconi gli chiese di candidarsi con lui, Colavita rifiutò perché non si rivedeva in quell'area: io lo conosco come persona che si è sempre dichiarata di una sinistra illuminata''.