Annaelsa Tartaglione: “Berlusconi una rock star. Dopo 24 anni è ancora il più giovane di tutti”

SPAZIO ELETTORALE/ Intervista alla 28enne coordinatrice di Forza Italia, candidata alla Camera in Molise e Puglia, che sta ricostruendo il centrodestra in Molise: “Ho sconfitto i pregiudizi. Ora tocca alla sinistra e al Pd”. Sulle Regionali: occorre una soluzione unanime col resto della coalizione

CAMPOBASSO. Il cellulare squilla in continuazione, telefonate e soprattutto notifiche di WhatsApp. Lei però non si scompone mai, calma e tranquilla. Abbassa gli occhi un istante e poi abbozzando un sorriso riprende il filo dell’intervista. E il sorriso di Annaelsa Tartaglione, 28 anni, coordinatrice regionale di Forza Italia candidata alla Camera dei deputati, non è che lascia proprio indifferenti. La ragazza che si presenta in jeans scuri e cappottino nero alla moda colpisce prima per la sua bellezza, subito dopo per la personalità: decisa e al contempo affabile.

Tartaglione, dicono che grazie al suo carattere e alla sue doti diplomatiche sia riuscita a compiere il miracolo: Iorio e Patriciello di nuovo insieme, centrodestra unito e col vento in poppa in vista delle prossime elezioni politiche e regionali.

“Chi lo dice? (sorride di nuovo, ndr). Ho svolto semplicemente il mio compito. Lavorare per unire, dopo anni di divisioni e rivalità interne. E costruire intorno a Forza Italia un centrodestra capace di tornare a vincere. Le premesse per fare bene ci sono tutte, la squadra che si presenta alle elezioni del 4 marzo è di qualità: un mix tra esperienza, politici di razza, professionisti autorevoli e giovani promesse”.

Mi dia una risposta sincera. La sua bellezza ha fatto la differenza?

“E’ l’insieme di una persona che fa la differenza, l’immagine finale è il frutto di ciò che alla fine fai e non solo di come appari. La verità è che le donne spesso hanno una capacità di mediazione superiore agli uomini, di natura troppo individualisti e orgogliosi”.

Quindi servono più donne in politica?

“Serve la capacità. Donne e uomini insieme, senza farci la guerra. Così come è sbagliato immaginare una classe dirigente di soli giovani. Il rinnovamento è forte se si accompagna all’esperienza. La rottamazione di Renzi, i suoi slogan, hanno creato già abbastanza danni. Prenda Silvio Berlusconi, lui è una rock star. Dopo 24 anni di politica è ancora il più giovane di tutti”.

Accusano però l’ex presidente di premiare in politica le cosiddette miss a discapito di chi merita. Diversi giornali nazionali e internazionali hanno parlato anche di lei, è finita addirittura sul Times insieme all’ex ministro Mara Carfagna.

“Dimenticando di sottolineare che milito in Forza Italia da undici anni, ricoprendo vari incarichi da dirigente del movimento giovanile prima e del partito poi, prima di assumere la guida (da agosto 2017) del coordinamento regionale. Laureata in Scienze Politiche dell’Amministrazione, studentessa in Giurisprudenza, collaboratrice parlamentare. Se un uomo da ragazzino gioca, come fanno quasi tutti, a calcio e poi crescendo si afferma diventando ingegnere nucleare, sarà sempre considerato un calciatore?”.