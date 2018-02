Voto di scambio, l’Istat rivela: proposto a quattro molisani su dieci

L’esito di un’indagine condotta nel 2016. Favori e denaro per una preferenza: la percentuale per il Molise è più alta della media nazionale

CAMPOBASSO. Uno dei fenomeni più cruenti è quello legato alla corruzione e in maniera particolare al voto di scambio. Secondo l'Istat al 3.7 % della popolazione italiana tra i 18 e gli 80 anni, ossia un milione e 700mila persone, è stato chiesto di scegliere un determinato candidato in cambio di favori o denaro. I dati dell'Istituto nazionale di statistica sono del 2016 e per il Molise la percentuale è del 3.9 per cento, più alta della media nazionale. Quasi il 4 per cento della popolazione molisana, dunque, farebbe parte del partito del voto di scambio che con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, supererebbe la soglia di sbarramento, fissata al 3 per cento, e riuscirebbe ad avere un proprio rappresentate nel Parlamento italiano.

La statistica è stata effettuata dall'Istat nel 2016 ponendo due domande al campione di popolazione interpellato. Due quesiti molto semplici e diretti. Il primo: ha dato il proprio voto in cambio di favori o soldi? Il secondo: conosce almeno una persona a cui è stato proposto il voto di scambio?

Come detto il 3.7 per cento degli italiani ha ricevuto la proposta indecente e l'8.3 per cento conosce almeno una persona a cui è stato proposto il voto di scambio. Il fenomeno non esclude neanche i molisani anzi: al 3.9 per cento è stato chiesto di votare in cambio di soldi o favori di altro tipo. Una percentuale superiore, dello 0.2 percentuale rispetto alla media nazionale. Mentre il 7.6 per cento della popolazione regionale conosce almeno una persona a cui è stato il voto di scambio.

Nel 2014, il Governo uscente, ha approvato la nuova legge sul voto di scambio nella quale è stato introdotto un nuovo elemento costitutivo affinché la corruzione sia davvero tale. Ossia: i voti incriminati devono essere stati raccolti con le minacce altrimenti saranno considerati "penalmente irrilevanti perchè non hanno espressamente contemplato concrete modalità", spiega la Cassazione. Legge che, stando ai dati riportati dall'Istituto statistico, non ha portato gli effetti sperati. Le speranze ora sono rivolte in questa nuova tornata elettorale.

Campioni in questa speciale classifica sono le regioni del mezzogiorno d'Italia. In particolare la Basilicata, per quanto concerne il primo quesito, con il suo 9.7 per cento e la Puglia, per quanto riguarda la seconda domanda, con il 23.7 per cento.

Alessandro Corroppoli