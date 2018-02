Sfratti ‘ingiusti’ a Isernia, Calenda: “Subito la sospensione”

L’appello della consigliera comunale per tutelare la famiglie che non riescono a pagare l’affitto perché hanno perso il lavoro

ISERNIA. Tutelare le famiglie che non riescono pagare l’affitto perché non hanno più un lavoro e, per questo, rischiano di perdere la casa. Una situazione che, in questo momento, accomuna tante persone a Isernia per effetto della crisi che ha messo in ginocchio l’economia cittadina.

A lanciare l’appello è la consigliera comunale di Forza Italia Filomena Calenda che chiede la sospensione degli sfratti esecutivi per il tempo necessario ad apportare delle modifiche al bando per la morosità incolpevole, a suo avviso inadeguato alle reali esigenze delle persone a cui è rivolto.

Per questo ha scritto una nota al presidente della Regione Molise, al presidente del Consiglio regionale, al sindaco di Isernia e al commissario liquidatore dello Iacp, ente che gestisce gli alloggi di edilizia pubblica. “Ci sono degli immobili situati in viale 3 marzo 1970 – ha evidenziato Calenda -, dove intere famiglie, all’incirca cinque sulle nove presenti, hanno ricevuto uno sfratto esecutivo. È infatti accaduto che i componenti di tali famiglie, sovente sia moglie che marito, hanno perso il lavoro e non hanno più potuto pagare il canone. Un affitto secondo me abbastanza elevato dal momento che queste case, pur essendo di edilizia popolare, hanno un costo di circa 325 euro con l’aumento Istat”.

Tra gli strumenti messi in campo a tutela di queste persone c’è il bando per la morosità incolpevole, che però secondo la consigliera dovrebbe essere modificato. “Il bando – ha spiegato - richiedeva un acconto di 4mila euro oltre a varie spese accessorie. Ma se gli assegnatari non possono pagare il canone mensile di 300 euro circa, come possono dare un acconto di circa 4mila euro? È inverosimile”.

Da qui l’appello. “Ho chiesto – ha detto infine – in veste di consigliere comunale di Isernia, di congelare al momento, viste anche le imminenti elezioni politiche e regionali, gli sfratti esecutivi in maniera tale che si possa lavorare per rivedere il bando e far sì che le persone che ne necessitano possano davvero accedere al fondo per evitare gli sfratti esecutivi”.

