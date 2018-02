Regionali, Frattura riapre alla mediazione: “Sarà candidato chi farà più sintesi”

A sorpresa le parole del governatore del Molise, che invita a riaprire il confronto per ritrovare l’unità del centrosinistra. E pronuncia parole generose nei confronti di Antonio Di Pietro, definendo poi ‘leale’ il rapporto con Rialzati Molise. Per la data delle Regionali il decreto di indizione dei comizi elettorali sarà firmato entro il 22 febbraio, per andare al voto il 22 aprile

CAMPOBASSO. Rivolge parole generose nei confronti di Antonio Di Pietro, “una persona che stimo”. Torna a riaprire sull’unità del centrosinistra. Poi definisce “leale a fine legislatura come lo è stato a inizio legislatura” il rapporto con Rialzati Molise. Non definendo un tradimento la nuova collocazione di Aldo Patriciello, “che europarlamentare di Forza Italia era cinque anni fa e esponente di Forza Italia è oggi, così come non mi sembra una sorpresa la candidatura di Pietracupa”.

Paolo di Laura Frattura riscopre la mediazione. Anche di fronte agli attacchi di Leva sulla sanità risponde invitando il parlamentare uscente e candidato di Liberi e Uguali a “un confronto pubblico, per chiarire alcuni aspetti che meritano di essere chiariti”.

Ma il primo messaggio lo lancia ad Antonio Di Pietro, che ha lanciato il suo simbolo ‘Grande Molise’, proponendosi come garante dell’unità del centrosinistra. E come possibile candidato governatore. “Per Di Pietro nutro affetto e stima – ha dichiarato Frattura – credo possa essere un ottimo candidato presidente della Regione. Avevo condiviso e sostenuto la sua candidatura al Senato e non vedo perché debba cambiare idea nel momento in cui dovessi essere anche io candidato alla presidenza della Regione. Sia che sarà un mio competitor che se ragioneremo in un discorso di alleanza”.

Quindi la riapertura sull’unità del centrosinistra, dopo l’annuncio dell’Ulivo 2.0, che ha annunciato la convocazione per il 25 febbraio della famosa ‘Assemblea dei mille’ per eleggere il candidato governatore. “Il metodo migliore per trovare una sintesi tra le varie proposte sarebbe stato quello delle Primarie - ha rilanciato Frattura – Adesso è chiaro che si dovrà discutere, per capire chi più di altri faccia sintesi e dia garanzie per una potenziale vittoria del centrosinistra. Da parte mia sono pronto a sedermi a un tavolo e potremo farlo ragionando su un dato certo, quello relativo al risultato delle elezioni Politiche".

Quanto alla data delle Regionali si terranno, presumibilmente, il 22 aprile. “Dico presumibilmente perché tocca a me firmare il decreto di indizione dei comizi elettorali – ha concluso – lo farò entro il 22 febbraio, 60 giorni prima del ritorno alle urne”.

C.S.

