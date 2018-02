Mario Pietracupa, un tour elettorale da tutto esaurito

SPAZIO ELETTORALE/ Bagno di folla in diversi comuni molisani per il candidato azzurro alla Camera dei deputati

Mario Pietracupa chiama, il Molise risponde. Dopo il vero e proprio tributo a lui riservato qualche giorno fa da circa 2mila persone durante l’incontro di apertura ufficiale della campagna elettorale all’Hotel Dora di Pozzilli, il candidato di Forza Italia alla Camera dei deputati per il collegio uninominale di Isernia sta riscuotendo un enorme successo nel suo tour elettorale.

Nei 91 comuni del collegio, che Pietracupa sta toccando uno per uno, l’accoglienza a lui rivolta è stata ovunque da ‘tutto esaurito’: da più parti c’è il desiderio forte di incontrare il candidato per discutere con lui delle problematiche del territorio, ed è tangibile il rinnovato entusiasmo riscontrato in ogni dove di fronte al suo ritorno nell’agone politico dopo cinque anni di pausa.

La risposta a questo tour di ascolto delle esigenze reali dei molisani è stata talmente ben accetta che non solo molte sale consiliari si sono riempite al limite della capienza. Ma Pietracupa ha dovuto addirittura prevedere nuovi incontri, veri e propri bis da organizzare negli stessi comuni per poter incontrare quanta più gente possibile, di ogni categoria ed estrazione sociale. Decine e decine di persone si sono riversate in questi appuntamenti dove il candidato ha esposto il suo programma: flat tax unica, accesso al credito facilitato, attenzione alle fasce di popolazione più deboli, riscatto per il Molise a livello di considerazione nazionale e ripresa economica post-crisi.

La risposta dei molisani è stata netta, quindi: l’attenzione alle problematiche locali che è stata rivolta al territorio e alla sua popolazione, punto su punto e giorno per giorno, non è passata inosservata. I numeri lo confermano: Mario Pietracupa è in pole position.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063