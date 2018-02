Corte dei Conti: contestati 3 milioni e 700mila euro al pilota dell’aereo precipitato in Molise

Per aver volato a bassa quota sui cieli della regione. Il caso contenuto nella relazione illustrata oggi, nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile, con l’invito alla politica a operare per la realizzazione dell’interesse pubblico. Si va in giudizio per questioni che riguardano la sanità o per l’illecito utilizzo di contributi pubblici

CAMPOBASSO. Condanne in primo grado per circa 406mila euro, circa 180mila euro recuperati. Numeri relativi all’attività svolta dalla Corte dei Conti in Molise, esposti oggi a Campobasso, nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile. Al 31 dicembre 2016 risultavano pendenti 2.183 fascicoli istruttori, durante il 2017 ne sono stati aperti 510 e disposte 393 archiviazioni.

Si va in giudizio per questioni che riguardano la sanità, ma anche e soprattutto per l’illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici, oltre che per l’elargizione di emolumenti accessori ai dipendenti pubblici.

"Abbiamo conseguito risultati abbastanza lusinghieri, tenuto conto anche delle carenze di organico che si sono protratte fino a marzo 2017”, ha detto il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Molise, Tommaso Viciglione. "E’ necessario che i politici – ha aggiunto - continuino a prestare attenzione a quella che è la superiore cospirazione delle sinergie verso la realizzazione dell'interesse pubblico".

La situazione del Molise, ha rimarcato il procuratore regionale Stefano Grossi "è lo specchio di quella nazionale, con criticità che riguardano sicuramente la Regione, ma anche i piccoli Comuni relativamente ai danni che possono provocare le amministrazioni locali, come la cattiva manutenzione del manto stradale e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni, per i quali i Comuni vengono condannati e per cui poi c'è l'azione di rivalsa sui dipendenti pubblici”.

Tra i casi clamorosi quello del pilota dell'Aeronautica militare che, nel corso di una manifestazione, distrusse il suo aereo volando a bassa quota sui cieli del Molise, dopo aver cambiato i piani di volo. Il velivolo precipitò a Carovilli, il pilota riuscì a salvarsi, ma il mezzo andò distrutto. Il danno contestato all'ufficiale, per il quale è in corso un procedimento, ammonta a circa 3,7 milioni di euro. Secondo la Corte l’esame degli atti faceva ritenere che la causa dell'incidente non fosse addebitabile a motivi tecnici, ma al fattore umano in quanto determinato dalle spericolate manovre acrobatiche effettuate”.

