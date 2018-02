Regionali, Nagni conferma Frattura e rilancia: “Dialogo aperto con Leva, Di Pietro e Patriciello”

L’assessore regionale ribadisce l’appoggio al Pd nazionale e regionale ed è pronto a bissare l’esperienza del governo uscente con tutti gli interlocutori possibili. La vera ‘bestia nera’ è la Lega (GUARDA LA VIDEOINTERVISTA)

ISERNIA. Una formazione di centro, socialdemocratica, “che guarda all’area progressista con molta attenzione”: così l’assessore regionale ai Trasporti Pierpaolo Nagni ha etichettato la lista Civica Popolare, del quale egli stesso è espressione, ribadendo il suo appoggio al Pd, in chiave nazionale e regionale. Rimarcando peraltro il suo sostegno al governatore Paolo Frattura e l’apertura al dialogo con Antonio Di Pietro, naturalmente, con Danilo Leva di Liberi e Uguali e, nonostante tutto, con Aldo Patriciello.

Un Nagni pragmatico come sempre, quello che stamani ha parlato alla stampa, fiducioso sulle possibilità per il centrosinistra di portare a casa il risultato delle urne e preoccupato, di contro, dell’ascesa della Lega sul territorio molisano.

In occasione della presentazione dei candidati alle Politiche del movimento fondato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, l’esponente dell’esecutivo regionale ha spiegato: “Siamo un grande appoggio per il centrosinistra che, al di là delle chiacchiere e dei sondaggi, veri o fasulli, è ancora in grado di far valere le sue ragioni, che sono serietà, solidità e fatti concreti. Civica popolare unisce più forze di centro e centrosinistra, da Alternativa popolare all’Idv. E credo proprio si possa ipotizzare l’appoggio al Partito Democratico anche nel Molise, con Paolo Frattura candidato alla carica di governatore”.

Nagni, poi, lancia ancora un appello all’unità della coalizione per la tornata elettorale di aprile e lascia la porta aperta a tutti gli interlocutori del centrosinistra, fino all’europarlamentare che, pur essendo di Forza Italia, ha condiviso ogni passaggio dell’attuale governo molisano.

“Patriciello – ha risposto Nagni alle sollecitazioni della stampa - attualmente mi sembra si stia muovendo su mondi opposti. Ma ha governato con noi e io mi auguro che questa cosa possa anche accadere di nuovo, perché devo dire che in questi 5 anni il supporto delle civiche dell’eurodeputato è stato molto importante, sia nell’attività di programma, sia nell’attività di governo che nel supporto elettorale”. Porta aperta anche per Leva, che però della lotta a Patriciello sta facendo il suo cavallo di battaglia nell’attuale campagna elettorale. E spazio all’ex pm di Mani Pulite. “Il presidente Di Pietro è generoso, vuole dare una mano – ha commentato Nagni - e credo voglia immaginare un percorso del centrosinistra unito. Io non posso che accogliere positivamente un suo intervento. E in seguito vedremo in quale ruolo. Per quanto ci riguarda, e questo vale anche per l’onorevole Leva, sono tutti colloqui possibili. C’è qualcuno che alza i toni, ma credo sia legato al tentativo di colpire con frasi ad effetto. Poi mi auguro che prevalgano le ragioni della logica”.

Ciò che, invece, l’assessore regionale non riesce proprio a digerire è l’affermazione sul territorio della Lega, confermata dal bagno di folla che ha accolto Matteo Salvini a Campobasso, dalla quale trarre uno spunto per riflettere sul da farsi. “In questa fase – ha dapprima minimizzato Nagni – il bagno di folla c’è quasi ovunque e mi viene da pensare che il quadro politico sia più organizzato. Detto ciò – ha proseguito - prendiamo atto di questo fatto e ovviamente ne siamo preoccupati. Vorrei ricordare che la Lega è uno di quei movimenti che vorrebbe governare l’Italia fino al confine del Molise. Un confine nel quale però non siamo compresi. Tutti quelli che vanno lì e la sostengono – ha concluso - stanno facendo un grandissimo autogol”. A questo punto non resta che vedere se il centrosinistra sarà pronto al contropiede.

Alessandra Decini

