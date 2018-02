Politiche, Casapound in campo con un programma “rivoluzionario e concreto”

Lo ha evidenziato il vicepresidente nazionale del movimento Andrea Antonini arrivato ieri a Isernia per sostenere i candidati molisani in corsa alla Camera e al Senato



ISERNIA. “Il nostro programma è il più rivoluzionario e il più concreto”. Così Andrea Antonini, vicepresidente nazionale di Casapound arrivato ieri a Isernia per sostenere i candidati molisani in corsa per un seggio alla Camera e al Senato.

I militanti si sono dati appuntamento al bar ‘Tattira’ per un momento di incontro e confronto sul programma che si sta proponendo agli elettori in vista dell’importante appuntamento del 4 marzo. La consigliera comunale Francesca Bruno ha aperto i lavori per poi passare la parola ai candidati Pietro Eremita, Enzo Lalli, Pierfrancesco Di Salvo e Agostino Di Giacomo.

L’obiettivo del 3 per cento si può raggiungere e ad avviso di Antonini in Molise si possono ottenere risultati di tutto rispetto. “Contiamo di ottenere risultati apprezzabili – ha evidenziato -, anche considerando che a Isernia abbiamo eletto la più giovane consigliera comunale di Casapound. Siamo sulla scena politica da ornai quindi anni e ora abbiamo deciso che in un momento così drammatico per l’Italia vogliamo prendere il destino nelle nostre mani. Il programma è il più concreto, sicuramente più rivoluzionario, ma non ci sono altre strade per invertire questa tendenza che ci vede, da qui a pochi anni, il più grande centro d’accoglienza d’Europa”.

Nonostante le divisioni con i partiti di centrodestra, Antonini non esclude che, una volta eletti, deputati e senatori di Casapound possano pensare di appoggiare un Governo rigorosamente sovranista. “Col centrodestra, così com’è configurato, non ci stiamo – ha detto -, ma se dovesse venir fuori un incarico a qualcuno che voglia imprimere una decisione diversa su singoli provvedimenti si potrebbe anche pensare di sì”.

Non è mancato un commento alla nuova legge elettorale, criticata da più parti. “Quasi tutti – ha detto - sono concordi nel dire che è stata fatta per non far vincere nessuno, ma per ricostituire l’ennesimo governo tecnico e di coalizione finalizzato a svendere un altro pezzo di Italia. La cosa più incredibile – ha concluso - è che ci sarà un governo che poi si dovrà occupare di rifare una legge elettorale appena approvata”.

