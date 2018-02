Forza Italia inaugura la sede, Tartaglione: “Vogliamo imporre la voce del Molise sui tavoli romani”

Lo ha detto la coordinatrice regionale ‘azzurra’, rivolgendosi anche agli elettori che negli ultimi anni si sono allontanati dalla politica. Con lei, in conferenza stampa, Nicola Cavaliere e Nunzio Luciano, candidati per le Politiche del 4 marzo

CAMPOBASSO. “Vogliamo eleggere una classe politica in grado di far ripartire la regione e di imporre la voce del Molise sui tavoli nazionali”. Questo il messaggio lanciato da Annaelsa Tartaglione, all’inaugurazione della sede di Campobasso di Forza Italia, in via Pietrunto, nel pieno centro cittadino.

Una casa aperta a tutti i cittadini, ha aggiunto la coordinatrice regionale ‘azzurra’, candidata al Proporzionale della Camera, anche a quelli che negli ultimi anni si sono allontanati dal mondo della politica. Una fascia di elettorato alla quale Forza Italia guarda, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo del 40% di consensi alle Politiche del 4 marzo.

All’inaugurazione della sede il vice presidente del Consiglio regionale Nicola Cavaliere, in corsa anche lui per Montecitorio e il presidente della Cassa nazionale Forense Nunzio Luciano, candidato sul proporzionale del Senato.

“E’ un percorso che comincia ora, con le Politiche – ha rimarcato Cavaliere – e che finirà con le Elezioni Regionali, alle quali contiamo di ottenere un altro risultato eccellente. Girando per il Molise ho registrato l’interesse della gente ad avere un confronto con la classe politica, diretto e non mediato dal web. Vogliamo dare risposte al Molise senza dividere – ha concluso – ma facendo riscoprire la dignità di essere molisani”.

“Siamo l’unica coalizione coesa – ha alzato il tiro Nunzio Luciano – contro un centrosinistra frammentato e un M5s che fa demagogia e poi paga gli eccessi del moralismo. Noi vogliamo costruire e non distruggere”. Luciano ha quindi indicato le sue priorità: digitalizzazione della regione, sostegno alle startup e alle piccole e medie imprese, anche attraverso l’accesso al credito e il recupero dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.