Gli ‘ioriani’ replicano alla Venittelli: “Col Pd Molise nel medioevo”

Le dure note dell’ex assessore regionale Luigi Velardi e della candidata al Senato per Fratelli d’Italia Maria Domenica D’Alessandro. A loro avviso da parte della deputata dem: “Falsi storici e politici”

CAMPOBASSO. Le dure parole dell’onorevole Laura Venittelli, candidata con il Pd sul plurinominale del Senato, nei confronti dell’ex governatore e diretto competitor Michele Iorio e verso il sistema dalla stessa denominato ‘iorismo’, hanno scatenato l’ira funesta non tanto del diretto interessato, che pure ha replicato, ma di molti compagni di viaggio di quest’ultimo. È tornato a parlare, infatti, dopo cinque anni di silenzio, Luigi Velardi, già assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise che, pur invitando alla calma l’onorevole dem, controbatte alle accuse e parla addirittura di “falsi, storici e politici”.

“Rompo gli indugi a seguito delle offese particolari inviate dall'on. Laura Venittelli – scrive Velardi - che, in una conferenza stampa, in preda ad un furore agonistico palpabile impreca contro Michele Iorio e i suoi amici politici, elencando una serie di falsi, storici e politici, che non trovano alcuna giustificazione. Sì, io sono un amico politico di Michele Iorio. Lo sanno tutti, lo confermo e ne vado orgoglioso. Ma credo che l'on Venittelli, e non me ne voglia, sia presa da una grande confusione ed è in preda al panico per un difficile risultato da conseguire. Al punto che, a quegli stessi amici di Michele Iorio contro cui lei punta il dito, - prosegue la nota - la stessa chiede appoggio elettorale per sé stessa. Per quanto concerne le accuse di aver fatto parte di un governo ignaro dei problemi di Termoli e di averli sottovalutati, ha già risposto Iorio ed evito di replicare. Aggiungo solo che alcuni amici di partito della Venittelli hanno, al contrario, accusato non solo Iorio ma anche me e gli ex assessori Vitagliano e Chieffo di aver avuto attenzioni solo per Termoli ed il basso Molise. Allora, delle due l'una e forse è necessario che gli esponenti del PD si mettano d'accordo. Chiudo la mia replica – conclude Velardi - evidenziando che la critica è un elemento di democrazia e in quanto tale va accettata. Se fatta però nei modi e nei termini di una civile dialettica.

Io cercherò di evitare qualsiasi altro intervento pubblico ma invito l'on Venittelli a ritrovare il suo noto equilibrio e la necessaria calma per evitare ulteriori scivoloni”.