Forza Italia riparte da Isernia: dal Molise la spinta per conquistare il Parlamento

Inaugurata la sede elettorale in presenza dei candidati al Parlamento Mario Pietracupa, Annaelsa Tartaglione, Nunzio Luciano e Nicola Cavaliere. La regione, considerata in bilico per i seggi, potrebbe avere un ruolo chiave per la nuova maggioranza (Guarda le videointerviste)*

ISERNIA. Entusiasmo, convinzione, voglia di stare tra la gente per ascoltarne i bisogni. Con questo spirito i candidati al Parlamento di Forza Italia si sono presentati stamani, a Isernia, per l’inaugurazione della sede elettorale del partito in corso Risorgimento 166. Mario Pietracupa, Annaelsa Tartaglione, Nunzio Luciano e Nicola Cavaliere non hanno dubbi: la strada maestra per far vincere il centrodestra alle Politiche del 4 marzo passa per la ricostruzione del rapporto tra politica e cittadini.

“Occorre stare in mezzo alla gente – ha esordito Pietracupa, candidato alla Camera nel collegio uninominale - perché è necessario il coinvolgimento di tutti. Ho riscoperto il piacere di incontrare gli amministratori dei piccoli comuni, di tutti i comuni. Dobbiamo dare fiducia al Molise. Una regione che è ‘morta’ a causa di tre fattori: l’incredibile spopolamento, superiore a quello riferito dalle statistiche; l’assenza di economia nei piccoli centri a causa di una questione generazionale irrisolta e, ancor più, un deficit infrastrutturale che ci vede indietro di 50 anni. Non è più possibile: bisogna dare le stesse opportunità a tutti”.

“Ripartiamo da Isernia – queste le parole della coordinatrice regionale azzurra, Tartaglione, in corsa nel collegio proporzionale della Camera - una città che è sempre stata di centrodestra e che ha sempre portato tanti risultati a guida Forza Italia. Sappiamo che, per quel che concerne i seggi proporzionali, ci sono ancora alcune incognite e il Molise è una di queste. Sarà dunque nostro compito dare un’ulteriore spinta per far sì che anche dal Molise ci possa essere un contributo fattivo per raggiungere la maggioranza in Parlamento”.

Parole condivise in toto da Cavaliere (anch’egli in corsa sul proporzionale), che ha sottolineato come la battaglia contro le scelte di una programmazione sbagliata, a livello nazionale quanto regionale, proseguiranno anche dopo il voto del 4 marzo.

Infine Luciano (candidato al Senato sul collegio proporzionale), che ha evidenziato, in particolare, la necessità di difendere tutti gli Ordini professionali “dalla demagogia e dal populismo di forze politiche che, prive di contenuti come sono, mirano a distruggerli”.

* Immagini e montaggio a cura di Pino Manocchio