Firmato il contratto per i dipendenti comunali, Boccardo: “Aumenti di 85 euro e riconoscimento arretrati”

Il chiarimento della segretaria regionale della Uil, a seguito della sottoscrizione dell’intesa, avvenuta questa notte, dopo nove anni di ‘blocco’ delle retribuzioni. Interessati centinaia di lavoratori del Molise



CAMPOBASSO. "Una bellissima notizia: dopo nove anni di blocco contrattuale, stanotte è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni Locali." Questo il commento di Tecla Boccardo, segretaria della Uil molisana e responsabile della Categoria che organizza i dipendenti comunali e delle amministrazioni locali.

"Abbiamo mantenuto gli impegni – ha chiarito la sindacalista - sottoscritti nel protocollo d'intesa del 30 novembre 2016 con il Governo. È previsto, infatti, un incremento contrattuale in media di 85 euro e al tempo stesso la salvaguardia del bonus degli 80 euro”. Il contratto ha decorrenza 1 gennaio 2016-31 dicembre 2018, con incremento a regime dal 1 marzo 2018 e non è escluso che già nella busta paga di aprile ci sia l'incremento contrattuale a regime e gli arretrati che si attestano intorno ai 450 euro medi. Questi i contenuti principali dell’intesa.

“Di fronte al vano tentativo di mettere all'angolo il sindacato e la contrattazione collettiva nazionale – ha aggiunto Boccardo - si riafferma la centralità del confronto e della partecipazione. Si è allargata la platea dei diritti, quali permessi, congedi, aspettative, assenza per malattia, diritto allo studio, formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro. Importantissimo, poi il riconoscimento per la polizia locale di una apposita sezione contrattuale, con il riconoscimento di un'indennità di funzione legata ai gradi e all'attività disagiata”.

Si tratta di un contratto ‘ponte’, ha aggiunto la sindacalista, in vista della riapertura di un percorso di confronto e di partecipazione che continuerà anche dopo la firma del contratto, che porterà a presentare entro luglio 2018 una nuova piattaforma contrattuale per il triennio 2019-2021. “A breve – ha concluso - ci auguriamo di chiudere anche il Ccnl per i lavoratori del comparto Sanità.”

