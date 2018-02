D’Achille, appello agli indecisi: prevalga la ragione, non la rabbia

La candidata del Pd alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Isernia si rivolge all’elettorato moderato: giudichino sui fatti. Governo Gentiloni credibile in Italia e in Europa

ISERNIA. Un appello agli indecisi. Ma, ancor più, ai moderati. A quella ‘maggioranza silenziosa’ della popolazione che non ama la rissa, gli urlatori, l’odio, i ragionamenti di pancia. A rivolgerlo, Maria Teresa d’Achille, candidata del Pd alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Isernia. L’ex vicesindaco pentro crede nella rimonta. Anzi, non ha dubbi: centrodestra e Cinque Stelle hanno “le stesse possibilità di vittoria del centrosinistra”. Una coalizione che vuole ripartire da Gentiloni, di gran lunga in testa nei sondaggi di gradimento dei leader politici.

A pochi giorni dal voto del 4 marzo, l’ex vicesindaco di Isernia né è convinta: alle Politiche “non prevarrà la rabbia, ma la ragione, accompagnata dal sentimento e dal cuore. Lo auspica l’Europa, ma anche gli italiani. Perché tante sono state le cose fatte – ha detto stamani in una conferenza stampa nella sede del centrosinistra di corso Garibaldi, accompagnata da Franco Capone, Bice Antonelli, Sergio Giannini, Mariantonietta Conti e Lorenzo Coia – dal lavoro di qualità (e non assistenzialismo) agli investimenti sull’Italia, fino alle leggi per il welfare come il ‘Dopo di noi’ – alla quale i Cinque Stelle hanno votato contro - o quella sull’autismo”.

L’invito della ‘pasionaria’ del Pd, dunque, è “al voto responsabile. Perché non si può consegnare il Paese a chi è perfino contro la scienza e a favore di pregiudizi e superstizioni. La gente giudicherà sui fatti. E il centrodestra ha già mal governato”. Dimostrandosi, come evidenziato dal presidente della Provincia Coia, “un mero cartello elettorale, che si è già rotto”.

A seguire, l’analisi del governo Gentiloni, che si è dimostrato “credibile in Europa e capace in Italia – ha sottolineato D’Achille - Stiamo portando l’Italia fuori dalla crisi dopo un decennio di condizioni difficilissime, e questo l’Europa l’ha visto con favore. Tanto è vero che noi oggi siamo tra i grandi Paesi che stanno crescendo, nonostante le regole ferree dei bilanci comunitari. Gentiloni rappresenta proprio questo: stabilità, sicurezza, equilibrio, competenza e trasparenza. Votare in Molise Pd e centrosinistra vuol dire votare Gentiloni. Noi pensiamo a riconfermarne il governo, visto che gli italiani hanno già dato il massimo gradimento al premier. Votare noi significa portare in Parlamento una squadra di molisani con competenza, trasparenza, onestà. La differenza rispetto al centrodestra è proprio questa – aggiunge l’esponente Dem - Il centrodestra è diviso, mai d’accordo su nulla, sia sulle Regionali che sulle Politiche. Presentano sempre le stesse facce da decenni, occupano tutte le istituzioni, credo non possiamo più permettere alla nostra democrazia e al nostro Molise di continuare in questo modo. Non ci possono essere le varie sigle con fratelli, famiglie, etc. Dobbiamo pensare alla democrazia e al bene comune, il centrosinistra è questo”.

Parole sposate in pieno dal componente del Comitato garanti del Pd Capone: “Ci proponiamo come amministratori e persone di partito che, senza grandi clamori, hanno fatto tanto”. Mentre Conti avvisa l’elettorato: “Facciamo appello a tutti, specialmente agli indecisi, rispetto alla pericolosità dall’offerta politica altrui”. Indecisi che, secondo Giannini, membro della segreteria regionale Dem, per una buona metà, stando ai sondaggi del partito, si sarebbero convinti a votare centrosinistra. Infine Antonelli. “Il nostro programma parte da cento cose fatte, cento cose concrete, non dai belati alla Luna. Abbiamo riconosciuto più diritti per tantissime persone, come le leggi sulle unioni civili o sul biotestamento, garantendo principi di equilibrio e di civiltà. Per questo – ha concluso l’avvocato - chiediamo di non far deragliare l’Italia”

