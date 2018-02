Dissesto stradale e opere dimenticate, parte la Carovana di Potere al Popolo

Un tour nel basso Molise per promuovere la manutenzione e il ripristino del territorio, onde evitare lo spopolamento



TERMOLI. Domenica 25 febbraio prenderà, il via da Termoli per raggiungere Montefalcone del Sannio, la Carovana organizzata da Potere al Popolo che percorrerà significativamente alcuni ''tra i paesi più martoriati del Basso Molise per affermare che più delle 'Grandi Opere', il più delle volte pensate per favorire gli interessi dei grandi gruppi affaristici e che spesso devastano l'ambiente e mettono a repentaglio la salute delle popolazioni residenti, occorre operare in direzione del ripristino, della manutenzione, del potenziamento dei collegamenti viari tra i paesi affinché nessuna comunità muoia di isolamento come purtroppo sta succedendo giorno dopo giorno''.

La Carovana attraverserà le strade disastrate e i luoghi più dimenticati dalle Istituzioni, con il seguente itinerario: ore 09 partenza da Termoli in Via Roma, nei Pressi della Torretta Belvedere, passando sotto Pozzo Dolce, Piazza San Antonio, simboli del grande scempio della riqualificazione del Centro di Termoli con annesso Tunnel, per attraversare il Lungomare Nord raggiungendo la Fondo Valle Sinarca, poi percorrendo la strada Comunale Cavalline arriverà a Montecilfone alle ore 09,30 dove verrà distribuito il materiale divulgativo in Via Roma, nei pressi del Municipio. A seguire, la carovana raggiungerà Palata alle ore 10.30, Acquaviva Collecroce alle ore 11.30, San Felice del Molise alle ore 12.30. Nel Pomeriggio, la carovana di Potere al Popolo, alle ore 15.30, arriverà a Montefalcone Nel Sannio in Via De Fanis (Municipio), "concludendo il suo tour elettorale in una zona del Molise tra le più disastrate e abbandonate''.

Alessandro Corroppoli

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063