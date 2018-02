Regionali, 'l’altra sinistra' sceglie Ruta per acclamazione: è lui il candidato governatore dell'Ulivo 2.0

assemblea dei ‘Mille’, supera le 1.300 persone tra l'entusiasmo generale. Scelto il senatore dem per guidare la riscossa del centrosinistra molisano, che prende come primo impegno la sanità pubblica, cui spetterà l'80 per cento dei posti letto

CAMPOBASSO. La decisione era nell’aria da tempo. Mai confermata, ma neppure veramente smentita. Ed ecco l’ufficialità. I ‘Mille’ delegati, partecipanti all’assemblea dell’Ulivo 2.0, Democratic@ e Centro Democratico, hanno indicato il proprio candidato governatore alle prossime Regionali di fine aprile. E il prescelto è il senatore Roberto Ruta, col benestare, in particolare, dell'onorevole di Mdp-LeU Danilo Leva.

Due le candidature giunte all'attenzione dell'assemblea già entro le 12 di ieri. In corsa c'erano Adele Fraracci, docente di Storia e filosofia, esponente del movimento Democratica@ e Angelo Di Stefano, dirigente medico, segretario regionale dell'Italia dei Valori. Candidature valide sotto ogni punto di vista. Eppure si è preferito convergere sulla figura di Ruta, considerata il simbolo del 'nuovo corso' del centrosinistra, nominato per acclamazione dopo il ritiro degli altri due 'competitor'.

"Per me è un giorno da 'lupi' - ha detto Ruta el discorso di accettazione della candidatura - come si dice a Campobasso. Ma siamo pronti a qualunque sfida e non abbiamo paura di nessuno". Poi un accenno ai motivi della scelta di sfidare Frattura a viso aperto. ''Sulla sanità diciamo con forza che quanto fu stabilito nel 2013 è stato tradito. E che se sarò io il prossimo governatore del Molise l'80 per cento dei posti letto saranno nelle strutture della sanità pubblica''.

Si è conclusa così, tra entusiasmo e partecipazione, la riunione di oggi pomeriggio di scena presso il palazzetto dello sport ‘Sturzo’ di Campobasso. Oltre 1.300 persone, una marea umana, hanno letteralmente sfidato le intemperie per prendere parte a un momento nevralgico della vita democratica del Molise, spinti dal desiderio di “rifondare il centrosinistra regionale, certamente in discontinuità con la classe dirigente uscente del Partito Democratico”, accusata di non aver rispettato appieno il mandato elettorale. “Troppo vicina al centrodestra di Patriciello. Troppo sbilanciata, soprattutto in campo sanitario, verso il privato a scapito del pubblico”, queste le parole dei dirigenti di Ulivo 2.0.

"Noi siamo il centrosinistra - ha detto Leva - siamo il punto di riferimento di un mondo largo. Quel mondo tradito da coloro che hanno tradito la sanità pubblica privatizzandola: se fai queste cose non sei di centrosinistra, ma di centrodestra. E sei di centrodestra se alla Gam dai la colpa al mondo del lavoro, se umili i lavoratori".

L’assemblea si è aperta con la votazione sui punti programmatici. Perché da sempre si è detto: “Non ci interessano strane alchimie, ma i temi”. E allora avanti tutta con le priorità: lavoro, sanità pubblica e miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in un quadro di assoluta trasparenza e collegialità. Il tutto con apertura a 360 gradi alla società civile, ad energie nuove ma volenterose e qualificate. La proposta della coalizione dei ‘Mille’ trova la sua sintesi – si è detto nell’occasione - nell’urgenza di “riportare in auge le ragioni e i valori del centrosinistra, a partire dal lavoro e dalla sanità, appunto, che hanno bisogno di scelte forti e coraggiose nel disegno strategico di rilancio della Regione. Senza lasciare indietro nessuno”. Un progetto da oggi guidato dal senatore dem Roberto Ruta. E la campagna elettorale può iniziare.

