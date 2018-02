Mobilità in deroga, Veneziale agli ex Ittierre in attesa di indennità: “Problema tecnico dell’Inps”

Perdura lo stato di impasse per circa 240 lavoratori. La Regione, nel corso di un incontro sollecitato dal movimento ‘Lavoro e Dignità Molise’, ha confermato di essersi attivata con l’Istituto di previdenza e con il Ministero. Si attendono riscontri

ISERNIA. Ottenuta la proroga delle mobilità e, dunque, maturato il diritto a percepire sette mesi di indennità straordinaria, diversi lavoratori della ex Ittierre non riescono a riscuotere il dovuto. Una situazione di disagio per circa 240 persone, con famiglie a carico, derivante da un problema tecnico dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Una problematica rappresentata alla Regione Molise, che si sta occupando del caso, e affrontata anche nel corso di un incontro, svoltosi presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia su istanza del movimento ‘Lavoro e Dignità Molise’ tramite il portavoce Emilio Izzo, al quale ha partecipato una delegazione di maestranze.

Invitato ‘speciale’ all’appuntamento l’assessore regionale alle Attività produttive, Carlo Veneziale, che ha fatto il punto della situazione. Quest’ultimo ha spiegato di essersi già attivato sia presso l’Inps che presso il Ministero per lo Sviluppo Economico per sollecitare una pronta risoluzione del problema. Ed ora si resta in attesa.

“Il disguido riguarda una platea di circa 240 lavoratori – ha chiarito Veneziale - ai quali è stata riconosciuta la cosiddetta mobilità in deroga. Purtroppo, per una vicenda di natura tecnica, a molti di loro sono state pagate alcune mensilità relative all’anno 2017 mentre all’Inps risulta impossibile attualmente corrispondere le spettanze per il 2018. Abbiamo interloquito con l’Istituto di previdenza e con il Ministero – ancora l’assessore regionale – apprendendo come un problema al sistema informatico impedisca di rilasciare le autorizzazioni per l’anno in corso. È davvero una questione kafkiana, che va risolta immediatamente. Abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità, tra interlocuzioni e invio di documentazione, e lo abbiamo fatto in tempi ragionevoli. Ora attendiamo riscontri”. Sollecitato poi sull’ipotesi di un’ulteriore proroga degli ammortizzatori di cinque mesi, Veneziale ha concluso lasciando intravedere spiragli positivi: “Da questo punto di vista non ce la sentiamo di assumere impegni perché, come tutti sanno, l’istituto della mobilità ormai non esiste più. Per i territori che hanno un’area di crisi complessa riconosciuta – ha chiosato - c’è una norma che potrebbe prevedere anche un ulteriore dispiego degli effetti. Si tratta di trovare le coperture”.

