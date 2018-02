Ruta leader di ‘Molise 2.0’, Facciolla: “Senza giustificazioni. Inquinato il voto per le Politiche”

Ancora un duro attacco all’indirizzo del senatore dem, ma anche del deputato di Leu Danilo Leva. Il vicepresidente della Giunta regionale, in nome del ‘voto utile’, lancia l’appello ai famigerati ‘Mille’. E ribadisce: "Eventuali alleanze solo se appoggiano Frattura"

ISERNIA. In trasferta a Isernia per discutere di sostenibilità ambientale, agricoltura e investimenti per le aree interne, il vicepresidente della Giunta regionale, candidato alla Camera dei deputati per il centrosinistra e maggiorente del Partito Democratico, Vittorino Facciolla non lesina duri commenti all’indirizzo di Roberto Ruta, incoronato leader ed aspirante governatore dell’Ulivo 2.0, ora Molise 2.0: “Ha inquinato anche le elezioni politiche”: dice. E alza la posta, rivolgendo addirittura un appello al voto utile a quei ‘Mille’ che il senatore dem lo hanno acclamato.

“Penso che il comportamento del senatore Ruta non abbia giustificazioni - esordisce Facciolla - Ad una settimana dal voto un esponente del Pd, evidentemente poco attento o disinteressato alle ragioni del voto stesso, che ha deciso di fare una riunione così particolarmente partecipata per parlare di elezioni regionali, non solo non è stato rispettoso delle procedure interne ad un partito, ma credo abbia anche inquinato il voto sul nazionale che doveva, nel caso di specie, essere lasciato indenne da altro tipo di valutazioni. Ha voluto fare questa scelta, ci dispiace l’abbia fatto, ma nessuno di noi si piange addosso. Noi continueremo a fare campagna elettorale come se nulla fosse”.

Di qui la contromossa provocatoria. “Chiediamo il voto – prosegue piccato l’assessore regionale - anche alle 1.300 persone che erano presenti l’altro sera al palazzetto di Campobasso, perché non credo la risposta sia votare Liberi e Uguali. Il voto utile è quanto mai necessario invocarlo laddove, in un collegio uninominale, non si vince con una percentuale di voti in relazione al risultato nazionale, ma si vince in ragione di una preferenza in più rispetto agli altri dieci avversari dei collegi”.

Tornando al regionale, Facciolla apparentemente non chiude la porta a nessun eventuale alleato. Di fatto però segna il perimetro: “Io penso che se Liberi e Uguali o Ulivo 2.0 vogliano appoggiare Frattura, noi siamo disponibili ad accettare l’evenienza”.

La leadership del governatore uscente per la tornata elettorale di fine aprile sembra, dunque, indiscutibile.

E quando viene riproposto all’assessore il ‘caso Comunali di Isernia’, dove il Pd non è riuscito a portare al ballottaggio il candidato vincitore delle primarie, con frange di partito che hanno finanche sostenuto la corsa di un esponente dem fuori dalla coalizione di centrosinistra (Cosmo Tedeschi, ndr), Facciolla nega per sé il fatto, evidenziando di aver presenziato a due eventi sul tema delle politiche agricole al fianco di Rita Formichelli, e sceglie la strada del contrattacco nei confronti del deputato di Leu Danilo Leva, assurto a vero e proprio ‘deus ex machina’.

“Fatemi capire, - sostiene il vicepresidente della Giunta regionale - perché mi dovete chiedere quanta coerenza ci sia nei comportamenti del partito, laddove il rilievo di coerenza viene da chi non può parlare, essendosi candidato con il paracadute in Abruzzo? Io personalmente avevo tarato la mia possibilità di rielezione alle Regionali lavorando per cinque anni per quel tipo di occasione e mi sono trovato a fare questa partita delle Politiche perché credo che ad un partito che ti dà bisogna pure restituire. Mi sembra che altri abbiano fatto l’esatto contrario: hanno preso quando si doveva prendere e quando c’era da tirare la cinghia e stare in assetto, invece, non solo sono andati via, ma hanno fatto altro. I pistolotti di coerenza da Danilo Leva – conclude - mi fanno rabbrividire”.

Alessandra Decini