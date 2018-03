Strade, ferrovie e dighe: il Cipe stanzia 14 milioni e mezzo per il Molise

Nella riunione che si è svolta oggi a Roma, presieduta dal premier Paolo Gentiloni. La soddisfazione del governatore Frattura

CAMPOBASSO. Dal Cipe 14 milioni e mezzo di euro al Molise per infrastrutture, viabilità, ferrovie e dighe. Lo stanziamento è stato approvato nella riunione odierna del Comitato interministeriale per la programmazione economica, presieduta dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Tanti gli interventi che riguardano le strade: 1 milione e 65mila euro sono stati destinati al completamento della piattaforma logistica del parco intermodale, in prossimità dello scalo ferroviario nel nucleo industriale di Pozzilli; 2 milioni per la strada di collegamento dal centro urbano di Castellino del Biferno alla Piana d'Ischia e svincolo sulla Fondovalle Biferno, nei comuni di Castellino del Biferno e di Lucito.

Altri 2 milioni per la strada provinciale Istonio Sangrina - Diramazione; 1 milione e mezzo di euro per dissesto idrogeologico - percorso alternativo alla strada provinciale 163 (tratto centro abitato di Civitacampomarano); 300mila euro per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale 92; 200mila euro per la manutenzione di giunti su viadotti - svincolo di collegamento Tangenziale est di Campobasso - 1° e 2°stralcio; 5 milioni e 35 mila euro per interventi per la sicurezza e il ripristino della viabilità comunale in diversi centri. Per le dighe 1 milione e 500mila euro sono stati stanziati per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe di Chiauci, Arcichiaro e Liscione.

“Con i provvedimenti adottati oggi dal Cipe – ha commentato il presidente della Regione Paolo di Laura Frattura – arrivano ulteriori importanti fondi per le nostre strade, per le ferrovie e le dighe. Si sbloccano risorse fondamentali anche per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Siamo grati al Governo, per l'attenzione costante riservata al nostro territorio".

