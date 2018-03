Disabili, pronti 200mila euro dalla Regione

La notizia resa pubblica da Emilio Izzo durante il confronto-dibattito elettorale tra i candidati alle Politiche, in cui si è discusso di ambiente, lavoro, economia

ISERNIA. Ambiente e salute, lavoro e intervento pubblico nell’economia, politiche sociali e maggiore attenzione per una provincia sempre più ai margini, come quella pentra. Questi e altri i temi affrontati ieri sera, 1° marzo, presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia durante il confronto elettorale tra i candidati alle Politiche, organizzato da Emilio Izzo, sindacalista e fondatore del Comitato in difesa delle Province e dell’autonomia del Molise. Un incontro cui hanno partecipato Enrico Colavita e Carlo Veneziale, candidati rispettivamente al Senato e alla Camera per il Pd, Michele Durante (in corsa al Senato per Liberi e Uguali), Pierfrancesco Di Salvo (in lizza per Casapound al Senato) e Paola Perpetua di Valore Umano (candidata alla Camera). Altri, invece, hanno comunicato di non poter partecipare per impegni elettorali pregressi.

Un confronto in cui non è mancata, come è giusto che fosse, anche la dialettica tra gli schieramenti, soprattutto tra i rappresentanti delle due frange della sinistra, Pd e LeU. E all’interno del quale è stata resa pubblica, da Izzo, anche la promessa del governatore Paolo Frattura dello stanziamento di 200mila euro di risorse regionali per le persone disabili. Un traguardo che lo stesso Izzo ha inseguito per mesi, contemporaneamente alla battaglia per la stabilizzazione dei cantonieri provinciali e a quella della proroga degli ammortizzatori per gli ex lavoratori Ittierre.

Come spiegato a margine del dibattito proprio dal sindacalista, la campagna elettorale che volge al termine “è un po’ come il clima di questi giorni: di un gelo inaudito. Non riscalda gli animi della gente, se non quelli che vanno nelle stanze chiuse dove vengono chiamati a raccolta. E va da sé che, nella misura in cui la maggior parte dei candidati non partecipa a un confronto pubblico, è normale che poi le sale non siano piene. Perché si può anche arringare una piazza – ha sottolineato Izzo - ma una piazza che è fatta di simpatizzanti e di persone che non possono fare domande allontana ancora di più la popolazione dalla buona politica. Il mio intento era quello di mettere tutti a confronto, cittadini, stampa e candidati. Anche quelli che per anni hanno detto che non c’era confronto con i potenti – ha concluso caustico - oggi stanno diventando potenti e non si vengono a confrontare. E chi non viene a confrontarsi ha sempre torto. Non faccio nomi, perché si capisce a chi mi sto riferendo. Evidentemente questa voglia di arrivare e di occupare delle posizioni è più forte di quello di sentire le richieste della gente”.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063