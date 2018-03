Leva attacca Pd e Cinque Stelle: “Tacciono sugli inciuci del Molise”

SPAZIO ELETTORALE/ Il commento all’indomani della pubblicazione di un articolo su Repubblica che denuncia “l’intreccio tra affari e politica in regione”

CAMPOBASSO. Torna a denunciare l’inciucio del Molise, soprattutto alla luce della pubblicazione su Repubblica di un articolo a tema. E attacca Pd e Movimento Cinque Stelle per il loro silenzio. Si tratta dell’onorevole di Liberi e Uguali, Danilo Leva, che invece ha incentrato la sua compagna elettorale sulla necessità di “liberarsi dai conflitti d’interesse”, specie per quanto concerne la sanità.

“Ieri il vicedirettore di Repubblica Sergio Rizzo – scrive il deputato candidato di Leu alla Camera sul collegio uninominale di Isernia - ha acceso i riflettori nazionali sul pericolosissimo intreccio tra affari e politica in una regione piccola come il Molise, condizionata dalle dinamiche interne alla famiglia Patriciello. Un cognato nel centrosinistra, uno nel centrodestra, lo scambio di voti sui collegi uninominali della Camera e su quello del Senato e, dopo il voto delle Politiche, tutti insieme appassionatamente, a sostenere Paolo Frattura, candidato presidente del Pd. Non abbassiamo la guardia – incalza - Non consentiamo di ridurre la democrazia ad una questione di famiglia. Il silenzio assordante del Pd e del Movimento 5 Stelle – conclude - conferma che non tutti possono avere forza e autorevolezza per arginare questa deriva. Domenica difendiamo i diritti di tutti e non solo quelli di un cognato”.

