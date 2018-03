Politiche, l'affluenza delle 19: boom a Chiauci, urne deserte a Sant’Elena Sannita. Disagi a Isernia in alcune sezioni

Nel comune del Museo del profumo in atto una protesta contro il disinteresse delle istituzioni. Nel capoluogo pentro, code chilometriche a palazzo De Baggis

CAMPOBASSO-ISERNIA. Affluenza del 56.48 per cento, in Molise, alle ore 19, per le elezioni politiche. Un dato che segue il trend nazionale, dove si registra oltre il 58.2 per cento. Le elezioni del 4 marzo 2018 saranno tuttavia ricordate come quelle delle lunghe file ai seggi dovute al tagliando antifrode, introdotto dalla nuova legge elettorale, presente nelle schede per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

Allo scopo di velocizzare e rendere più fluide le operazioni di voto, i presidenti di seggio – per decisione del ministero dell’Interno - si avvarranno anche dei vicepresidenti per gli adempimenti connessi appunto al tagliando antifrode.

Tornando ai dati: in provincia di Campobasso alle urne il 57,12 per cento; a Campobasso città ha votato il 58.17 per cento degli aventi diritto; a Termoli il 55,50; boom di affluenza nei comuni di Montorio dei Frentani e Montemitro, con affluenza superiore al 67 per cento, ma va ancor meglio a Provvidenti e Sant’Angelo Limosano, dove si è andati oltre il 68 per cento. Sepino la meno affollata alle urne: alle 19 ha votato il 44,68 per cento.

Questi, invece, i dati sull’altra sponda del Molise: affluenza al 54.12 in provincia d’Isernia, con il capoluogo pentro fermo al 52,68. Disagi in particolare nelle sezioni 3 e 4, ricollocate presso palazzo De Baggis, nel centro storico. Nell’edificio, a due piani, si è registrata una calca che ha costretto la gente a mettersi in coda fuori dello stabile, per ore. Con alcuni cittadini che, esasperati, sono tornati a casa senza votare. Forse faranno ritorno più tardi, prima della chiusura delle 23; forse hanno addirittura rinunciato.

Meglio Venafro (55,84) e Agnone (54,65), ma il record è a Chiauci, con qualcosa come il 70,53 per cento degli aventi diritto che si sono recati ai seggi.

Record negativo, invece, a Sant’Elena Sannita, con appena il 14,34 per cento. In paese è in atto una forma di protesta collettiva, un astensionismo concordato, per dare un segnale alle istituzioni, ‘ree’ di trascurare la piccola comunità.