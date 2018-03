Fratelli d’Italia ‘raddoppia’, la soddisfazione di Di Sandro: “Avanti tutta per le Regionali”

Il coordinatore regionale evidenzia la buona performance del partito in Molise e in Italia e guarda subito al prossimo appuntamento con le urne. Ma avverte: “Cogliamo il messaggio degli elettori”

ISERNIA. Si dice soddisfatto dell’esito del voto, con particolare riferimento alla performance del suo partito che ha sostanzialmente raddoppiato la percentuale di ‘gradimento’ rispetto a cinque anni fa. A parlare il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Filoteo Di Sandro, che lancia il monito alla politica affinché sia raccolto il messaggio degli elettori anche in vista delle Regionali.

“Credo che con queste votazioni – afferma Di Sandro - gli elettori abbiano dato delle indicazioni molto importanti a tutti, soprattutto ai partiti. I risultati parlano chiaro. Nel centrosinistra, diviso e rissoso, i partiti sono crollati clamorosamente soprattutto a favore del Movimento Cinque Stelle, che è il vero vincitore, tanto a livello regionale quanto nazionale. Nel centrodestra abbiamo ottenuto risultati direi lusinghieri, con il successo indiscusso (a livello nazionale) come coalizione, primo tra tutti il dato elettorale della Lega. Fratelli d'Italia ha preso più di 50 parlamentari rispetto agli attuali 9 uscenti, attestandosi su una percentuale del 4,3% e raddoppiando quindi la percentuale del 1,98% di 5 anni fa”.

Quindi lo sguardo in casa. “Il Molise – rispecchia il coordinatore FdI - rispecchia un po’ quello che è successo nel resto del Paese. Fratelli d'Italia in Molise ha superato i 5.000 voti, non pochi, che rappresentano sicuramente una buona base di partenza intorno alla quale costruire un partito ed una coalizione più forte in vista delle imminenti elezioni regionali. Questo risultato è stato ottenuto grazie al lavoro svolto, in questi trenta giorni di campagna elettorale, dai nostri candidati, ai quali deve essere necessariamente ascritto ed ai quali va il mio ringraziamento per aver condotto una bella ed entusiasmante campagna elettorale. Raccogliendo il chiaro messaggio lanciato dagli elettori in queste elezioni, - conclude Di Sandro - auspichiamo che per le regionali tutti i partiti della coalizione sappiano, in breve tempo ed insieme a noi, mettere in campo una concreta proposta, programmatica e di candidatura, da presentare nel più breve tempo possibile agli elettori”.

