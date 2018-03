Regionali, Tartaglione: “Urge una proposta credibile per tutto il centrodestra"

La coordinatrice del partito, eletta alla Camera dei deputati, ringrazia sostenitori ed elettori e si mette subito al lavoro in vista delle elezioni del 22 aprile prossimo

ISERNIA. Nel post voto anche la coordinatrice regionale di Forza Italia, eletta alla Camera dei deputati nel collegio Puglia 4, ringrazia l’elettorato e subito guarda avanti. Rivendicando per il suo partito, primo della coalizione di centrodestra in Molise e secondo solo ai Cinque Stelle, un ruolo guida, Annaelsa Tartaglione pensa alle Regionali e alla necessità di mettere in campo, da subito, una proposta credibile.

“Voglio ringraziare chi mi ha aiutato e supportato in questi mesi – afferma - la mia famiglia, il mio giovane staff, gli amici e i colleghi di partito. Ringrazio il mio Molise, ma anche la Puglia, terra splendida che mi ha ospitato e dato l’opportunità di conoscere persone magnifiche insieme ad una squadra coesa. Ringrazio soprattutto gli oltre 95.500 cittadini pugliesi, che hanno deciso di votare Forza Italia e di darmi fiducia. Più di tutti, ringrazio il presidente Berlusconi, che ha scommesso per primo su di me dandomi quest’importante opportunità e che intendo ripagare al meglio. Ringrazio gli altri candidati azzurri che con me hanno lottato fino all’ultimo contro l’avanzata dei Cinque Stelle. Sono stati mesi di duro lavoro – prosegue - che oggi si concludono rappresentando un nuovo punto di partenza. Forza Italia, in Molise e in Puglia, è il secondo partito dopo il Movimento Cinque Stelle e il primo della coalizione di centrodestra, di cui rivendica il ruolo di guida. Proprio ai Cinque Stelle vanno le mie congratulazioni per il risultato ottenuto”.

Dai ringraziamenti all’azione. “Ora, tuttavia, - aggiunge Tartaglione - c’è poco spazio per rilassarsi: tra poche settimane si torna al voto per le Regionali in Molise, dunque ci rimetteremo subito al lavoro per una nuova sfida. Metteremo in campo una coalizione forte e in grado di competere con una proposta credibile, capace di dare risposte al territorio e di portare nuovo entusiasmo garantendo al centrodestra quella spinta propulsiva che è mancata oggi, ma che confidiamo potrà esserci già domani”.

Infine, la chiosa: “Quanto a me, posso assicurare che mi impegnerò per lavorare al meglio per il mio partito non solo per il ruolo di coordinatore che rivesto, ma soprattutto per gli ampi territori che andrò a rappresentare. Non solo il mio Molise, ma anche la Puglia, straordinaria e bellissima regione che ho imparato a conoscere e di cui intendo fare allo stesso modo gli interessi”.

