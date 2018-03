Regionali, la ‘vera rivoluzione’: Movimenti Molise, il simbolo di Izzo

Il noto sindacalista, impegnato in molteplici battaglie per la regione, lancia la sfida ai vecchi partiti e ai grillini con un gruppo radicato sul territorio che si presenta quale "ancora di salvezza per gli ultimi"

CAMPOBASSO/ISERNIA. Conosciuto quale condottiero di molteplici battaglie per il territorio, torna in campo per le Regionali.

Su Facebook un post che chiama a raccolta i cittadini nel nome della difesa del Molise - “unica stella che conosciamo”: dice –, corredato da un simbolo che sembra ufficializzare la nascita di un movimento: “Movimenti Molise - Un Molise per gli ultimi”, dunque un impegno diretto.

Si tratta del pasionario Emilio Izzo che oggi incontrerà a Campobasso i simpatizzanti per confrontarsi sui temi di più stretta attualità, con particolare riguardo per il lavoro e le categorie svantaggiate.

‘Provato’ dall’affermazione leghista e pentastellata, la prima forza ritenuta portatrice “di politiche razziste e omofobe” e la seconda guidata “da finanziatori occulti e non disinteressati”, per la propria regione auspica una terza via per liberarsi dall’establishment. Per liberarsi “dalla massa di opportunisti amici di banchieri e sfruttatori di varia specie”, egli si propone come alternativa.

“Alle regionali non avrete alibi, - scrive Izzo - troverete l'alternativa a tutti i partiti colpevoli del disastro evidente da loro causato e a chi sedendo in consiglio regionale, pur da forza di ‘lotta’, alla lotta non hanno mai preso parte, preferendo lavorare per rafforzare la loro posizione come poi si è visto con plateale evidenza! L'onore va ad alcuni di loro che hanno condiviso le nostre innumerevoli battaglie di civiltà, ma non certamente al Movimento che aveva altro da fare. Adesso – prosegue - in regione avete uomini e donne di questa terra che l'amano e la difendono da sempre, dagli impresentabili partiti, così come dai conquistatori mercenari venuti dal nord! Adesso la storia del Molise è nostra, ce la giochiamo con ardore, lo stesso che contraddistingue il nostro percorso, la nostra storia. Saranno tanti coloro i quali avranno la vera ancora di salvezza: i disoccupati offesi, gli ammalati lasciati al loro destino, i disabili abbandonati alle loro sole famiglie, il territorio martoriato con i suoi cittadini, l'ambiente avvelenato con i suoi morti di tumore, gli uomini di cultura lasciati nel loro oblio unitamente ai luoghi deputati, gli operatori del turismo orfani di una reale valorizzazione, i difensori dell'acqua e della sanità pubblica, gli studenti sfruttati dall'alternanza e i docenti sfruttati dai presidi dirigenti assoluti e dalla buona scuola, ai lavoratori dello zuccherificio, dell'Ittierre della DR Motor, della Gam, della Protezione Civile vincitori di concorso ma cacciati con ignominia, della formazione professionale, dei lavoratori in deroga depredati anche del sussidio, dei cantonieri provinciali unici baluardi di un ente che si voleva cancellare e che, nonostante la loro presenza essenziale per la sicurezza delle strade, vivono senza reddito, delle tante piccole e medie realtà lavorative dimenticate, ai ragazzi ancora oggi in scuole non a norma, ai cittadini pendolari e che si muovono con i mezzi pubblici, ai tanti che vivono di stenti, soffrendo oltremodo nel vedere la casta che sguazza tra retribuzioni da nababbi e vitalizi da offesa all'intelligenza e alla povertà. Ci siamo stati e ci saremo sempre – conclude Emilio Izzo - perché noi non aspettiamo il consenso, noi crediamo negli uomini, nella giustizia e nella unica e sola ‘stella’ che conosciamo, il Molise!”

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063