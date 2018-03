Regionarie, domani la scelta del governatore

Operazioni di voto possibili sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 19. In lizza Manzo, Musacchio, De Chirico, Greco e Fontana

CAMPOBASSO/ISERNIA. Chiuse le urne virtuali della piattaforma Rousseau ieri alle 19, è stata resa nota la rosa dei candidati più votati alle Regionarie.

Dei settanta in lizza l’hanno spuntata in cinque, che si contenderanno la candidatura a governatore del Molise per il Movimento Cinque Stelle.

I militanti hanno scelto la consigliera regionale uscente Patrizia Manzo, il direttore della scuola di legalità ‘Don Peppe Diana’ Vincenzo Musacchio e tre ‘storici’ attivisti: Fabio De Chirico, Andrea Greco e Valerio Fontana.

Domani, giovedì 8 marzo, riapriranno le consultazioni per ‘eleggere’ l’aspirante presidente.

Dal Bolg delle Stelle si apprende che le operazioni di voto saranno possibili, sempre tramite Rousseau, dalle 10 alle 19. Sulla piattaforma stessa saranno consultabili sia il profilo di ciascun candidato, con Curriculum Vitae, che la dichiarazione d’intenti.

