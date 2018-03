Mobilità in deroga, Inps e Regione confermano il sollecito al Ministero del lavoro

Ex Ittierre pronti a manifestare ma le istituzioni preposte assicurano il proprio impegno per la risoluzione del caso. A causa di problemi burocratici in 240 attendono la corresponsione delle indennità



ISERNIA. All’annuncio dell’indizione di un sit-in di protesta dinanzi all’Inps di Isernia da parte degli ex lavoratori Ittierre in attesa di ricevere le indennità relative alla mobilità in deroga, replicano congiuntamente proprio l’Istituto di previdenza e la Regione per confermare l’esistenza di un impedimento burocratico nella liquidazione delle spettanze, ma anche l’impegno per la soluzione del caso.

“Si comunica che l’Assessorato alle politiche dello sviluppo economico della Regione e la sede regionale INPS del Molise, che condividono il presente comunicato, - si legge in una nota - sono da tempo in contatto con il Ministero del Lavoro e con la Direzione Centrale dell’Istituto di Previdenza, per la risoluzione della problematica, di natura sostanziale, che impedisce la continuazione dei pagamenti relativi al 2018. Sono stati già definiti gli atti richiesti dal Ministero del Lavoro, che permetteranno, a breve, il sollecito pagamento delle mensilità arretrate ai lavoratori interessati, a partire da gennaio 2018”.

