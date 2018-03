Regionali, Fratelli d’Italia: “Porte chiuse ai transfughi e sostegno a Di Giacomo”

Il partito, tramite il portavoce dell’area del Volturno Luciano Bucci, esce allo scoperto annunciando le proprie condizioni e comunicando l’avvio della composizione della lista, che vedrà in campo il coordinatore Filoteo Di Sandro

VENAFRO. Fratelli d’Italia serra i ranghi in vista delle Regionali del 22 aprile. E, attraverso un comunicato stampa del portavoce dell’area del Volturno Luciano Bucci, rende noto il proprio perimetro d’azione: porte chiuse per i transfughi e sostegno alla candidatura a governatore del Molise del giudice Enzo Di Giacomo. Inoltre, rende noto l’avvio della composizione della lista, in cui figura il coordinatore regionale del partito Filoteo Di Sandro.

“Il Partito si è riunito in seduta congiunta dei due coordinamenti provinciali esistenti – si legge - per discutere i punti all’ordine del giorno relativi agli appuntamenti politici prossimi, tra questi punti vi era anche la formazione della lista e la nostra discesa in campo in coalizione con altri partiti. Le decisioni, assunte all’unanimità, hanno visto il mantenimento di una forte coerenza identitaria del Partito stesso, sia al suo interno e sia in coalizione. In sostanza, - prosegue la nota - si è voluto dare un forte segnale di appartenenza, dicendo ‘no’ all’ingresso nel partito di esponenti politici esterni all’area di centrodestra e dichiarando la nostra discesa in campo a sostegno del giudice Di Giacomo, a condizione che la coalizione non si presenti come un veicolo per traghettare ex membri del governo Frattura all’interno di una nuova idea governativa. Successivamente, si è iniziato a raccogliere le adesioni per il componimento della lista, lista che vedrà al suo interno, oltre al nostro coordinatore Regionale Di Sandro, anche il sottoscritto che, per coerenza e appartenenza al Partito ha dato la propria disponibilità”.

In chiosa il ringraziamento agli elettori e la carica per “un risultato vincente e significativo di un nuovo momento politico della nostra amata Regione Molise”.

