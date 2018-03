Regionali, Di Giacomo segna la rotta: un’assemblea pubblica per fare sintesi. Ma restano i nodi

Pagina 1 di 2

Il magistrato potrebbe accettare di correre come governatore, ma con la più ampia convergenza degli attori in campo. Ma nel centrodestra restano forti dubbi: quello dei transfughi, poco graditi ai giovani amministratori locali da anni nelle seconde linee, e quello dell’esigenza di rinnovamento reale, cavalcato dai Cinque Stelle con la candidatura di Andrea Greco. Raimondo Fabrizio e Alfredo Ricci mettono in guardia da scelte sbagliate

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Continua il balletto delle fibrillazioni, nel centrodestra molisano, per chiudere i giochi intorno alla figura di Enzo Di Giacomo, individuato da più parti come candidato ideale alla carica di governatore.

Nonostante il presidente del tribunale di Isernia si sia autoescluso dalla competizione politica lo scorso 20 febbraio, da più parti – liste civiche e partiti – si è tornati a far appello al magistrato perché svesta la toga e scenda in campo. Il suo alto profilo istituzionale, infatti, lo renderebbe ‘arbitro’ in una fase politica in cui la logica della contrapposizione esasperata ha spianato la strada alla vittoria dei Cinque Stelle, dominatori alle Politiche del 4 marzo con l’elezione di ben quattro parlamentari in Molise. Ma sia nel centrodestra che nei movimenti civici esistono dei precisi distinguo. Sul metodo, più che sulla persona in quanto tale.

Le scelte calate dall’alto dai partiti senza il più ampio coinvolgimento, la primogenitura del candidato governatore e, più ancora, la questione dei transfughi, sono tra i nodi che restano da sciogliere in un’aggregazione ampia, ma ancora incapace di addivenire all’unanimità auspicata dal magistrato nel dicembre scorso. Quando per la prima e unica volta disse di essere pronto al sacrificio in presenza di una grande coalizione trasversale e inclusiva, volta a fare solo il bene del Molise.

L’ASSEMBLEA PUBBLICA. Per questo, da ambienti vicini al giudice, si apprende che quest'ultimo sarebbe ancora disposto a prendere in considerazione l'ipotesi di una eventuale candidatura alla presidenza della Regione, ma solo qualora la relativa proposta dovesse pervenire dall'immediata convocazione di un'assemblea pubblica, unitaria, trasversale e inclusiva, aperta alla partecipazione della società civile, dei movimenti civici, degli amministratori e di tutti coloro che intendano realmente concorrere alla rinascita del Molise. Traducendo, un'investitura oltre il centrodestra sic et simpliciter.

Insomma, o tutti sul carro, con convinzione e senza riserve una volta discusso e condiviso il percorso comune per il bene del Molise o Di Giacomo – che in questa sfida avrebbe tutto da perdere, vista la posizione ricoperta – continuerà a fare il magistrato, come sempre fatto con passione e terzietà.

Ma quali sarebbero, ancora, gli ostacoli da superare prima di un’eventuale accettazione della candidatura? Vediamo tutti.

I GIOVANI SCONTENTI. E’ notizia delle ultime ore che molti giovani amministratori locali, prevalentemente di centrodestra ma non solo, sarebbero preoccupati più che mai dell’avanzata a Cinque Stelle che ha travolto il sistema politico nazionale e regionale. E starebbero lavorando, in segreto, per correre ai ripari in maniera ‘indipendente’. Tra i nomi che circolano, quelli dei consiglieri comunali di Isernia Nicola Moscato (Isernia in Comune) e Raimondo Fabrizio (Forza Italia), l’ex esponente di Fratelli d’Italia Luisa Iannelli, il consigliere comunale di Cerro al Volturno Gabriel Paolone, esponente del Pd, il sindaco di Toro Roberto Quercio, quello di Santa Croce di Magliano Donato D’Ambrosio, la consigliera al Comune di Campobasso Marialaura Cancellario. Alcuni di essi, contattati telefonicamente da isNews, smentiscono l’esistenza di un vero e proprio nascituro movimento trasversale. Ma qualcosa di più lasciano intendere.