Marone lancia la ‘Grosse Koalition’ programmatica: “Io candidato governatore”

Lo ha detto il capogruppo dell’opposizione al Comune di Termoli, in una conferenza stampa nella quale ha lanciato un appello alle forze politiche del Molise, a trovare la sintesi sulle idee e non sui nomi, per non incentivare il voto di protesta

CAMPOBASSO. Regionali, Michele Marone conferma la sua candidatura a governatore del Molise alle elezioni del 22 aprile e lancia un appello alle forze politiche ‘responsabili’: a ‘mettersi insieme’ trovando la sintesi e l’accordo sul programma.

Un appello lanciato nella conferenza stampa che il coordinatore dell’opposizione consiliare al Comune di Termoli, responsabile regionale di Energie per l’Italia, ha tenuto questa mattina a Campobasso. Con lui Lino Mastronardi di Agnone e Giovanni Muricchio di Portocannone, in rappresentanza delle 4 sigle (Energie per il Molise, Azione civica Molise, Movimento agricolo molisano e Civici per l’Italia) che si sono schierate per lui. E che fanno parte di un’aggregazione civica, “liberale e moderata”, com'è stata definita.

“Il messaggio che è arrivato dalle urne è molto chiaro – ha detto Marone – il popolo molisano ha voglia di cambiamento, chiede novità, onesta e competenza. Mi rivolgo a tutte le forze politiche, per dire che il rinnovamento non è appannaggio del M5s e che si può lavorare insieme per lanciare un piano straordinario per salvare il Molise. Noi la nostra ricetta l’abbiamo presentata, un programma messo a punto in tre anni e mezzo di lavoro da professionisti competenti”.

Un programma in cinque punti, che vede tra le priorità la sanità, con l’eliminazione delle liste d’attesa per visite mediche e esami diagnostici e il potenziamento dell’assistenza domiciliare per gli anziani, soprattutto nelle aree interne. Grande attenzione anche ai temi della viabilità e dell’agricoltura.

Un appello lanciato a centrodestra e centrosinistra in una sorta di ‘Grosse Koalition’ alla tedesca sulle idee. “Non proponiamo una grande ammucchiata, l’intesa si può trovare sui programmi e non sui nomi", ha detto facendo riferimento all’appello lanciato da centrodestra e civici al presidente del tribunale di Isernia Enzo Di Giacomo.

“L’ho detto e lo ribadisco: nulla di personale, ma la politica per rigenerarsi non può affidarsi alla magistratura. I poteri dello stato devono restare separati. Un’unione a tutti i costi, sui nomi e non sul programma, non farebbe altro che spingere ancor di più i cittadini al voto di protesta”.

E se la sintesi non dovesse arrivare lui non rinuncerà al suo progetto. “Io in ogni caso vado avanti, con la mia candidatura a governatore del Molise – ha concluso Marone – sostenuto da quattro liste che rappresentano un’offerta politica nuova per questa regione”.

Carmen Sepede

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063