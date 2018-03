L’alto Molise ‘vota’ Di Giacomo: sia garante delle aree interne e dica noi ai transfughi

Sindaci e amministratori di centrodestra, capitanati da Lorenzo Marcovecchio di Agnone, pronti a dare il loro appoggio al magistrato, ma a due condizioni. Il presidente del tribunale di Isernia incassa anche il sì di Laboratorio Civico di Campobasso

ISERNIA. Via libera dei sindaci dell’alto Molise a Enzo Di Giacomo candidato governatore. Con una nota stampa, gli amministratori dell’area, capitanati dal sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, palesano il loro appoggio politico al presidente del tribunale di Isernia, che in queste ore – definitivamente – scioglierà le riserve e deciderà se correre o meno per le Regionali. Un appoggio, tuttavia, a due condizioni: in primis, gli amministratori altomolisani vogliono che egli sia garante “per quelle aree interne di cui Di Giacomo, dalle origini carovillesi, conosce bene le problematiche”.

In secondo luogo, il magistrato dovrebbe impegnarsi a “escludere dalla propria squadra quegli amministratori regionali che, con un'altra casacca, si sono resi responsabili di ciò a cui oggi necessita porre rimedio”. In pratica, no ai transfughi di area fratturiana, imprimendo così una connotazione spiccatamente di centrodestra alla coalizione, nonostante Di Giacomo riscuota e abbia auspicato un consenso anche civico e trasversale.

“Dal centrodestra – si legge infatti nella nota di Marcovecchio & co. - più voci si sono levate a garanzia di un territorio che, mai come in questi ultimi cinque anni, è stato messo in ginocchio da una politica clientelare la quale, anche in termini politici, ha significato la distruzione di un partito, il Pd, e dei suoi vertici. La delicatezza del momento e la ristrettezza dei tempi non permettono, tuttavia, di dar vita a quel confronto interno tra i rappresentanti dei partiti e gli amministratori che, comunque, si rende necessario e indifferibile”. Di qui comunque il sostegno a Di Giacomo, invitato a “scendere in campo a tutela e in rappresentanza di un’intera regione”.

Intanto, il presidente del tribunale di Isernia, nella giornata di oggi, ha incassato anche il sostegno di Laboratorio Civico di Campobasso, nelle persone di Marialaura Cancellario, Alberto Tramontano, Francesco Pilone e Carla Fasolino. La sua decisione è attesa ad horas.