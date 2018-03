M5s, escluso dalle ‘Regionarie’: Musacchio annuncia l'avvio di azioni legali

L’annuncio del direttore della Scuola di legalità ‘Don Peppe Diana’, nel giorno della presentazione ufficiale del candidato governatore Andrea Greco

PORTOCANNONE. Proprio nel giorno della prima uscita ufficiale di Andrea Greco in qualità di candidato governatore regionale per il Movimento 5 Stelle, torna a parlare Vincenzo Musacchio, il grande escluso dalla 'Regionarie' grilline della scorsa settimana. " Non sono stato io a propormi al M5S ma alcuni iscritti e attivisti a chiedermi di farlo, ho già provveduto a proporre querele e azioni civili risarcitorie per tutti quelli che hanno leso la mia onorabilità ", scrive Musacchio sulla sua pagina social.

L'ex candidato di Portocannone è stato uno dei cinque candidati più votati tra i settanti aspiranti candidati consiglieri regionali del Movimento. Risultato che da regolamento gli consentiva di accedere alla fase successiva ossia quella di competere alla carica di Governatore. Ciò non è avvenuto perché a poche ore dall'inizio della nuova votazione online, il professore del basso Molise nonché direttore della Scuola di legalità ‘Don Peppe Diana', è stato estromesso perchè un suo articolo del 2017 violerebbe il codice etico del Movimento.

"L’articolo del 2017 incriminato a mio giudizio non viola il codice etico e se lo dovesse violare credo che ad essere esclusi potrebbero essere in tanti". Altro punto negativo che venne contestato a Musacchio fu la sua non partecipazione alle attività al Movimento. "Non corrisponde al vero che non ho mai partecipato alle attività del M5S, vi ho partecipato sia a livello locale che nazionale: quando occorrerà lo dimostrerò con carte alla mano".

Poi torna sulla sua partecipazione alle Regionarie, le consultazioni online per la scelta dei candidati, contestando la diceria secondo la quale fu egli stesso a proporsi e a farlo senza che i vertici del partito molisano ne fossero e a conoscenza. " Non sono stato io a propormi al M5S ma alcuni iscritti e attivisti a chiedermi di farlo e non è vero che i vertici non sapevano poiché c’è stata una 'call action' a cui sono stati invitati tutti (vertici compresi) tenutasi a Petrella Tifernina e dove vi erano esponenti di Campobasso, Isernia, Venafro e Termoli".

Nel suo scritto, poi, evidenzia di come abbia "già provveduto a proporre querele e azioni civili risarcitorie per tutti quelli che hanno leso la mia onorabilità", ma anche di non aver proposto "alcun ricorso d’urgenza per la mia esclusione dalle Regionarie e non intendo proporlo". Tuttavia, sottolinea, che a breve "ma senza fretta alcuna" proporrà un altro tipo di ricorso "che per ovvie ragioni non esplicito" che andrà a produrre i suoi effetti "senza l’urgenza dell’art. 700 ma che potrà determinare effetti sospensivi e di decadenza anche di alcuni eletti e responsabilità per chi ha segnalato e assunto le determinazioni illecite".

Infine, Musacchio, nell'annunciare che questo sarà il suo ultimo comunicato in merito all'affaire Regionarie, ringrazia "di cuore la oltre cinquanta persone che mi hanno votato, consentendomi di essere tra i 5 più votati e preciso che le mie future azioni legali sono esperite anche per rispettare la loro preferenza nei miei confronti" e di riprendere a tempo pieno le sue attività con "i miei ragazzi delle scuole d’Italia e alla Scuola di Legalità" e di dedicare molto più tempo "a mia figlia".

Alessandro Corroppoli

