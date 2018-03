Segreteria nazionale del Pd a Campobasso: ancora attesa la riconferma di Frattura

Riunione interlocutoria, quello che il senatore Salvatore Margiotta ha avuto oggi nel capoluogo con i vertici regionali dem



CAMPOBASSO. Elezioni Regionali, ancora attesa per l’annuncio ufficiale del candidato governatore del Pd e del centrosinistra (Molise 2.0 escluso, che appoggia Roberto Ruta), quasi certamente il presidente uscente Paolo di Laura Frattura.

Interlocutoria la riunione che il senatore Salvatore Margiotta, capo dipartimento infrastrutture della segreteria nazionale del Partito democratico, delegato del vice segretario Maurizio Martina, ha avuto oggi a Campobasso, con il segretario regionale Micaela Fanelli e con i vertici dem. Oltre che con lo stesso Frattura.

Nessuna investitura ufficiale alla fine dell’incontro, che si è tenuto nella storica sede di largo della Maddalena. Previsto un ulteriore approfondimento, sembra per portare avanti l’ultimo tentativo di ricomporre la coalizione di centrosinistra, prima del passaggio nelle federazioni. Una riunione servita anche a Margiotta per prendere visione delle posizioni interne e riportarle a Roma, in vista di un coinvolgimento della segreteria nazionale nella scelta. Il tutto nel tentativo di superare le divisioni e trovare la candidatura unitaria, proseguendo la trattativa con Molise 2.0.

''Io sono tranquillo e sereno. Sono qui a fare le liste. Sono del Pd e seguirò le indicazioni del Pd''. Questo il commento che Frattura ha fatto all’Ansa al termine del summit. La strada seguita è quella della massima inclusione possibile e dell’allargamento delle alleanze, nonché il massimo accordo sulle proposte. L’imprimatur dall’alto dovrebbe arrivare entro la giornata di domani, quando mancheranno esattamente dieci giorni alla presentazione delle liste.

C.S.

