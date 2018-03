Centrodestra, Donato Toma candidato governatore: “Siamo una coalizione inclusiva”

Il presidente dell’Ordine dei commercialisti, già assessore a Campobasso, oggi amministratore a Bojano, ha raccontato alcuni frammenti della giornata politica di ieri, iniziata con la sua indicazione a guida della coalizione e finita con la sua investitura ufficiale, passando tra annunci di sabotaggio e di scissione. A Michele Iorio, che oggi non era con lui, ha detto di aver telefonato nella notte, dopo aver parlato anche con Silvio Berlusconi. Che gli ha dato il suo sostegno, come i leader nazionali dei partiti. Tra i punti prioritari del programma indica il sostegno alle imprese, alle famiglie e ai giovani. E nella sanità dice tutela delle eccellenze, pubbliche o private



di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Ha raccontato due telefonate. Quella avuta con Silvio Berlusconi, “che mi ha fatto enormemente piacere perché mi ha detto sei il mio candidato”. E quella fatta nella notte a Michele Iorio, che al momento non fa parte della squadra che lo sostiene, ma che spera di recuperare, “perché siamo una coalizione inclusiva”.

Donato Toma ha aperto uno squarcio sulla convulsa giornata di ieri. Iniziata con la notizia della sua indicazione a candidato governatore del centrodestra, trascorsa tra annunci di sabotaggi e di scissione (la sua indicazione non è andata giù neanche a Massimo Romano e a una fetta dei civici) e l’annuncio serale della sua investitura ufficiale da parte dello schieramento. Confermata dai vertici nazionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e noi con l’Italia.

“La candidatura, espressa dal territorio e con il concorso dei movimenti civici del centrodestra, ben rappresenta – hanno scritto in un documento congiunto i leader dei partiti - la volontà di rinnovamento e di cambiamento che il centrodestra si propone di interpretare in Molise, come a livello nazionale. L'alto livello morale e professionale del nostro candidato, e la sua esperienza professionale e associativa che lo ha messo in diretto contatto da un lato con le realtà economiche e produttive, dall'altro con le istituzioni in Molise, sono caratteristiche che lo mettono in condizione di saper interpretare al meglio le esigenze di un territorio che ha bisogno di una svolta profonda per ricominciare a crescere".

“Non mi piace alimentare la polemica politica – ha chiarito facendo riferimento alla 'fronda interna' emersa ieri – quando c’è qualcosa da dire mi piace che venga allo scoperto, perché così diventa dialogo. Altrimenti sono solo polemiche e lasciano il tempo che trovano”. Quanto all'assenza dell'ex governatore e dei suoi la precisazione. "Con Iorio ho parlato la notte passata, attendo il suo pensiero, io spero nella coalizione più inclusiva possibile e io non escludo nessuno''. In che modo riuscire nell'impresa non lo dice: "Un coach non rivela le strategie". Mentre invece precisa che al centrodestra ha chiesto discontinuità.

Chiarimento arrivato nella conferenza stampa tenuta oggi a Campobasso, seduto al tavolo con al fianco la nipote “una giovane praticante del mio studio” e la sorella, che da sempre lavora con lui. A dimostrazione che i valori della famiglia e del lavoro vengono per lui al primo posto. E che fanno parte anche del programma di governo, che si sta definendo negli ultimi dettagli, “perché sono stato designato solo da poco e perché voglio avviare la fase dell’ascolto con le categorie sociali e produttive". Un metodo, ha precisato, che gli è congeniale anche per la sua formazione professionale.

Donato Toma, 60 anni molto ben portati, nato a Napoli ma un’infanzia trascorsa tra i paesi del Molise, “dove si giocava per strada”, prima dell’arrivo a Campobasso, dove risiede, è infatti commercialista, presidente dell’Ordine professionale e professore a contratto di Finanza straordinaria all’Università del Molise. Già assessore al Comune di Campobasso, nella giunta Di Bartolomeo, oggi è amministratore a Bojano, con fama di 'risanatore di bilanci'. Un incarico, quest'ultimo, dal quale si dimetterà, come ha annunciato oggi.

Toma che si dice soddisfatto della sua indicazione, “arrivata come esponente del mondo professionale”, anche se non nega che il sigillo apposto da Berlusconi gli abbia fatto un gran piacere, "mi sono commosso". E che quindi inizia a indicare le sue proprietà, partendo dal sostegno al mondo delle imprese, “altrimenti non c’è benessere” e alla difesa dell’identità molisana, “pur nella necessità del dialogo con le altre regioni”. Quindi welfare, con strumenti da mettere a punto in favore delle famiglie disagiate e in difficoltà, passando per la sicurezza e l’accoglienza “ma che sia mirata, nei confronti di chi scappa dalle guerre, dalle carestie e dalle malattie e adeguata alle caratteristiche del territorio".

Non manca la sanità. “Sono per la difesa del servizio pubblico e della sanità pubblica e privata d’eccellenza”, ha precisato Toma, che ha poi parlato della necessità di prevedere in Molise quattro poli sanitari, Agnone, Isernia-Venafro, Termoli-Larino e Campobasso, considerando la centralità del ‘Cardarelli’.

Grande attenzione anche ai giovani e alla necessità di creare per loro condizioni di lavoro in Molise, frenando la ‘fuga dei cervelli’. Anche attraverso la formazione continua. Poi valorizzazione delle risorse del territorio, “accoglienza, cibo e paesaggio” e infrastrutture adeguate, "mezzo indispensabile per favorire lo sviluppo”.

Toma che dice di non temere né l’avversario del centrosinistra (ancora da definire) né quello dei Cinque stelle, nonostante la performance dei grillini alle Politiche. “Agli elettori – conclude - chiederò di valutare le persone e credo che gli elettori abbiano una loro intelligenza. Mi valutino per il mio track record, ossia per quello che ho fatto”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063