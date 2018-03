Di Giacomo e Vitagliano prendono le distanze da Toma: “E’ la sintesi tra Frattura e Patriciello”

Viene alla luce la fronda interna al centrodestra, con l’ex assessore e l’ex deputato che attaccano pubblicamente il candidato governatore del centrodestra. Nuove tensioni a dieci giorni dalla presentazione delle liste

CAMPOBASSO. “Non ho particolari richiami da fare alla giunta regionale uscente”. La frase pronunciata in un’intervista da Donato Toma, candidato governatore del centrodestra, scatena la reazione dell’ex assessore regionale Gianfranco Vitagliano e il senatore uscente Ulisse Di Giacomo, che con i loro post su Facebook prendono le distanze dal commercialista molisano. Formalizzando così il loro sostegno alla fronda interna alla coalizione, guidata dall’ex governatore Michele Iorio. Che oggi, alla conferenza stampa di Toma, non c’era. A dimostrazione che la coalizione è divisa. Come del resto si era capito già nella giornata di ieri, quando era sembrato che l’investitura di Toma dovesse saltare.

“Se Donato Toma non ha nulla da dire sul governo regionale uscente – lo stringato commento di Vitagliano - non è il mio candidato alla Presidenza della Regione”.

Di Giacomo, invece, entra nel merito. “Quindi Toma è d’accordo – scrive il parlamentare - con i seguenti risultati della giunta Frattura: la distruzione della sanità pubblica e le transazioni da centinaia di milioni di euro con le strutture private; la distruzione del tessuto economico e la chiusura delle poche attività regionali esistenti; lo spreco di fondi pubblici nella metropolitana leggera e la rinuncia all’Autostrada del Molise; l’aumento delle indennità e dei costi della politica; la costituzione di parte civile della giunta contro un magistrato e una giornalista sulle calunnie di Frattura; l’accordo di confine con l’Abruzzo finalizzato alla chiusura definitiva dell’ospedale di Termoli”.

E ancora. "La costituzione dell’Egam finalizzata alla privatizzazione dell’acqua, la fallimentare politica sull’immigrazione che ha trasformato il Molise in un gigantesco Sprar e che vorrebbe creare a San Giuliano un ghetto dove ammassare centinaia di immigrati. E mi fermo qui per carità di patria”.

Ancor più dura la chiusa. “Avevamo già il sospetto a chi fosse legato il signor Toma – conclude Di Giacomo - candidato di un pezzo del centrodestra, quello per intenderci bastonato alle recenti elezioni politiche con un umiliante 0-5. Adesso ne abbiamo la certezza: è la sintesi perfetta tra Patriciello e Frattura. Un film già visto, che sarebbe un suicidio rivedere”.

